Отличная жиросжигающая тренировка: 7 крутых упражнений

Бег в стороны

Перемещайте ноги из стороны в сторону. Помогайте себе руками.

Выполняйте упражнение в довольно быстром темпе.

Это и последующие упражнение выполняйте в восемь подходов по 20 секунд (между подходами 10 секунд отдыха)

Приседания

Становитесь прямо, ноги чуть шире плеч. Не округляйте спину. Слегка отведите бёдра назад и начните сгибать колени. Колено не выходит за линию носка. Держите колени всегда над стопами, не сводите и не разводите ноги.

Таз отведите назад так, будто позади вас стоит невидимый стул. Опускайте таз как можно ниже.

Вес тела перенесите на пятки. Как только достигнете нижней точки, возвращайтесь в исходное положение.

Упрощённая вариация бёрпи

Становитесь прямо, ноги на ширине плеч.

Приседайте, пока не сможете поставить ладони на пол. Перенесите вес тела на руки, выполните прыжок ногами назад. Затем в прыжке подтяните ноги к рукам.

Выпрямитесь и соедините руки над головой.

Выпады с подъёмом рук Спина прямая, лопатки сведены. Стопы стоят точно под бёдрами. Возьмите гантели.

Сделайте шаг вперёд правой ногой. Сохраняйте прямой корпус, равномерно распределите вес тела между стопами. Опуститесь точно вниз, чуть больше перенося вес тела на стоящую впереди ногу. Одновременно с этим поднимите руки.

Бедро правой ноги должно быть параллельно полу, а левое колено едва касаться пола. В правом колене, между квадрицепсом и туловищем, в левом колене должен образоваться угол 90 градусов.

Поднимитесь с пятки впереди стоящей ноги, не наклоняя корпус вперёд и не помогая отставленной назад ногой.

Теперь сделайте выпад на другую ногу и поднимите руки.

Бег на месте

Бегайте на месте, помогайте себе руками. Колени стремятся вверх.

Бегите в довольно быстром, но комфортном для себя темпе.

Отжимания с возвышенности

Установите невысокую платформу (можно отжиматься от лестницы). Поставьте руки на платформу и примите упор лёжа. Ладони находятся под плечами. Таз подкручен, мышцы пресса напряжены. Ноги прямые. Не прогибайтесь в пояснице. Тело образует одну прямую линию.

Начните сгибать руки в локтях, опуская корпус. Верхняя часть руки и трицепс параллельны полу. Локти смотрят в стороны, согнуты под углом 90 градусов.

При возвращении в исходное положение выпрямляйте руки до конца.

Подъём корпуса

Ложитесь на пол, согните ноги, руки уведите за голову и соедините их. Поясница прижата к полу.

Поднимайте корпус. В конечной точке спина должная быть прямая.

Округляя спину, ложитесь на пол, но не опускайте полностью лопатки.

Благодарим клуб «ФитнесМания» на Фрунзенской за помощь в организации съёмки. Статьи по теме Интенсивная жиросжигающая тренировка на всё тело: 8 упражнений за 30 минут Жиросжигающая тренировка: 11 эффективных упражнений Высокоинтенсивная жиросжигающая тренировка: 8 упражнений по 30 секунд Мощная жиросжигающая тренировка для отличной фигуры

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