Популярное упражнение «планка» может оказаться очень опасным

Считается, что планка эффективно укрепляет мышечный корсет и спину, а также помогает похудеть, — все это сделало данное упражнение невероятно популярным. Но так ли уж планка полезна для тела и организма? Сотрудник Университета Ватерлоо, специализирующийся на болезнях и травмах позвоночника доктор Стюарт МакГилл заявил: упражнение «планка» может стать слишком сильным стрессом для организма и повлечь за собой ряд проблем. Проблема в том, как люди выполняют планку. Подразумевается, что при выполнении этого упражнения передняя часть тела удерживает положение планки. Обычно все стараются продержаться в такой позиции как можно дольше. В этом и ошибка, утверждает ученый. По словам доктора МакГилл, в планке совсем не нужно стоять минутами. Более того, может быть опасным для позвоночника.

«Для здоровья организма, активации и тренировки необходимых мышц планку достаточно удерживать всего десять секунд по три подхода», — отметил врач, добавив, что рекомендация не относится к тем, кто любительски занимается спортом.

Если с утра начать делать многоминутную планку, для организма это может стать сильнейшим стрессом, рассказал ученый. Это связано с состоянием позвоночных дисков, вобравших за ночь воду. Нагрузка может привести к повреждению межпозвоночных дисков, которые в этот момент гораздо менее подвижны из-за собравшейся в них жидкости. Ранее, сообщал МедикФорум, ученые делали заключение о том, что люди, которые подвергаются долгосрочному воздействию громкого звука, в два раза более склонны к развитию кардиозаболеваний. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)