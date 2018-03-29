В планке не нужно стоять дольше 10 секунд

Как можно дольше стоять в планке — одно из любимых упражнений фитнес-адептов и многих тренеров. Но как выяснили канадские ученые, держать эту позу дольше 10 секунд бессмысленно.

Планка считается одним из самых полезных упражнений: во время него задействуются мышцы кора, спины, рук, улучшается выносливость. Именно поэтому в ней нередко стремятся простоять как можно дольше. Однако почетный профессор университета Ватерлоо, специалист в области здоровья спины Стюарт Макгилл выступил с заявлением, что делать этого не стоит.

«В этом нет никакого смысла, кроме желания поставить рекорд, — говорит он. — Гораздо полезнее сделать несколько повторов по 10 секунд. Если же у вас есть проблемы со спиной, лучше всего ежедневно делать разработанный нами комплекс из трех упражнений».

Этот комплекс канадцы назвали «Большая тройка». В него входят скручивания, боковая планка и поза, при которой нужно встать на четвереньки и вытянуть противоположные руку и ногу. Все эти упражнения задействует мышцы, окружающие позвоночник. Макгилл рекомендует удерживать каждую позу по 10 секунд и делать по пять повторений.

Кроме того, профессор предостерегает: нужно быть как можно осторожнее со спиной с утра. «Межпозвоночные диски гидрофильные, то есть они любят и впитывают воду. Когда мы встаем утром, они увеличены в объеме, и любая нагрузка на спину воспринимается вдвойне тяжело, поэтому утром особенно высок риск травм спины. Это следует учитывать, когда вы планируете тренировки».

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