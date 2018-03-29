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Из-за чего храпят женщины
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Из-за чего храпят женщины 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Храп — это специфический звук, сопровождающийся вибрацией, который человек непроизвольно издает во время сна. Нужно отметить, что женщины храпят реже: по статистике около сорока процентов мужчин старше тридцати лет делают это во время сна. Но практика показывает, что девушки тоже иногда с этим сталкиваются.
Храп может быть свидетельством наличия различных проблем в организме. Если он возникает, следует задуматься о причинах и если возможно — принять какие-то меры.
Почему женщины храпят?
Причины храпа у девушек точно такие же, как и мужчин. Чаще всего женщины издают характерные звуки во сне по причине наличия особенностей строения верхних дыхательных путей, в том числе и носоглотки. К примеру, распространенные причины похрапывания ночью — это неправильный прикус или искривление носовой перегородки.
Конечно, причина храпа у женщины может быть и иной. Наиболее распространенными факторами, которые влияют на его появление, считаются:
Хронические заболевания дыхательных путей. Нужно отметить, что всяческие риниты, тонзиллиты, синуситы и другие недуги способны приводить к появлению похрапывания. Некоторые из них могут протекать практически незаметно для человека, но определить их способен врач, например, отоларинголог;
Ожирение. Наличие лишнего веса нередко является причиной храпа у девушек. Дело в том, что обильное количество жировых тканей ухудшает проходимость дыхательных путей. При этом люди с лишним весом могут обладать достаточно громким и неприятным храпом, из-а чего иногда доставляют дискомфорт своим родным и близким;
Положение тела во время сна. Как известно, люди храпят чаще, когда спят на спине. Это связано с тем, что в таком положении мышц глотки очень сильно расслабляются, из-за чего и может возникать характерных звук.
Что делать, если женщина храпит во сне?
В большинстве случаев женский храп не вызывает острой негативной реакции у родных и близких. Кроме того, иногда достаточно лишь перевернуть спящего на бок для того, чтобы неприятный звук прекратился. Но если храп появляется слишком часто или же приносит сильный дискомфорт вашим домочадцам, то в этом случае можно обратиться к врачу. Сегодня существует огромное количество способов, которые позволяют эффективно бороться с данным явлением.
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