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Не сидит на диете: Кайя Гербер насладилась десертом с другом
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Не сидит на диете: Кайя Гербер насладилась десертом с другом 

Журнал ОК! 1 час назад
Фигура 16-летней модели Кайи Гербер постоянно становится причиной критики со стороны общественности: многие поклонники юной модели переживают, что она морит себя голодом, чтобы лучше выглядеть на подиуме. «Ты должна что-нибудь есть», «Это нездорово, поэтому не красиво», «Одни кости, съешь что-нибудь», — часто пишут в комментариях под фото модели.
Однако дочь Синди Кроуфорд опровергла предположение о том, что она сидит на диете, заглянув сегодня в одно из заведений Лос-Анджелеса и съев там десерт — мороженое из сока — со своим другом (или бойфрендом, с которым она уже была замечена неоднократно).
Кайя Гербер с юношей
Гербер — одна из самых востребованных моделей современности. Несмотря на свой юный возраст, она успела поработать с такими именитыми дизайнерами, как Карл Лагерфельд, Изабель Маран и не только.
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