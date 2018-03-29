Не сидит на диете: Кайя Гербер насладилась десертом с другом

Фигура 16-летней модели Кайи Гербер постоянно становится причиной критики со стороны общественности: многие поклонники юной модели переживают, что она морит себя голодом, чтобы лучше выглядеть на подиуме. «Ты должна что-нибудь есть», «Это нездорово, поэтому не красиво», «Одни кости, съешь что-нибудь», — часто пишут в комментариях под фото модели.

Однако дочь Синди Кроуфорд опровергла предположение о том, что она сидит на диете, заглянув сегодня в одно из заведений Лос-Анджелеса и съев там десерт — мороженое из сока — со своим другом (или бойфрендом, с которым она уже была замечена неоднократно).