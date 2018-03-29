Навстречу весне вместе с Patriki Club

Весна — пора перемен и новых открытий. Восстановить здоровье после затянувшихся холодов, зарядиться положительной энергией и хорошим настроением поможет комплексный и всесторонний подход к своему организму.

А ответ на вопрос, откуда взять энергию, чтобы не просто существовать, а жить и быть успешным, знают специалисты «Клуба на Патриарших». Различные направления йоги, пилатеса и SPA-процедуры помогут восстановить утраченную энергию.

В «Клубе на Патриарших» стартуют программы и ежедневные занятия, направленные на восстановление и сохранение энергии.

Специалисты Клуба научат применять знания и практики в повседневной жизни, чтобы развиваться и достигать поставленных целей.

Старт программ с АПРЕЛЯ:

1) ART&BODY. Сочетание арт-подхода, медитации и инструментов коучинга. В результате занятий вы научитесь правильно ставить нужные вам цели и находить ресурсы для их достижения; избавитесь от скованности и дискомфорта при взаимодействии с людьми, начнете знакомиться с собой и проявлять себя через расслабление тела; сможете воспринимать сигналы своего глубинного «я», активизировать общение со своим подсознанием, разовьете способность фокусироваться на важных вещах.

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2) Светская медитация (включает телесно-ориентированную практику). Всем известно, медитативные техники развивают спокойствие, уверенность, внимательность, помогают разобраться в себе, наладить отношения и просто оставаться уравновешенным, энергичным и в хорошем настроении. Но главное в медитации это то, что она является великолепным инструментом самоисследования, включающим такие важные процессы, как самопознание и осознанность.

3) Функциональная йога. Красивое тело. Подходит для всех, кто практикует йогу, будь то новичок или продвинутый. Практика помогает проработать мышечный корсет, набрать массу или же подсушиться к лету. Также на курсе можно будет узнать, как разнообразить свое питание и сделать его сбалансированным и полезным.

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Ну и, конечно же, остаются все занятия и аюрведические программы: цигун, классическая индийская раджа йога, крия йога, марма и широдара, способствующие очищению энергетических потоков и восстановлению утраченной энергии.

Главное — сформулировать свои желания. И в этом Вам помогут в «Клубе на Патриарших».

Patriki Club

Тел. : +7-968-740-66-64

Ул. Малая Бронная, д.31/13