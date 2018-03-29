10 интересных фактов о беременности 

Беременность — настоящее чудо природы! Но, оказывается, в период ожидания крохи в материнском организме происходят куда более необычные процессы, чем само зарождение жизни.
- У беременных большое сердце. В процессе вынашивания ребёнка у будущей мамы увеличивается размер сердечной мышцы из-за того, что теперь ей приходится «качать» кровь за себя и малыша.
- У беременных обостряется обоняние. В целых 11 раз! Так умная природа позаботилась о том, чтобы ещё на уровне запахов будущая мама распознала небезопасные для себя и ребёнка продукты. А если вдруг нос «пропустил» что-то вредное, увеличенная печень справится с ядом в организме на раз.
- Состав околоплодных вод. Соли в околоплодных водах столько же, сколько и в океанской воде. А по сути, амниотическая жидкость — это стерильная урина, так как, начиная со второго триместра, малыш активно пользуется своим мочевым пузырём.
- Обычно беременность длится 40 недель или 9 месяцев. Но зафиксирован случай, когда мама вынашивала младенца в течение 375 дней, то есть больше года! Малыш при этом родился самым обычным.
- Стопы будущей мамы могут увеличиваться в размерах: они становятся толще из-за возможных отёков и задержки жидкости и длиннее на пару сантиметров.
- Матка за всю беременность увеличивается с размера персика до объёмов арбуза, то есть примерно в 500 раз!
- Волосы у будущей мамы действительно гуще и красивее. Происходит это потому, что во время беременности в организме замедляются процессы метаболизма, а значит, увеличивается фаза жизни каждого волоса.
- Молоко у беременной или недавно родившей может выделяться на плач ребёнка. Даже совершенно чужого!
- В Южной Корее возраст малышей начинают считать не с момента их рождения, а с момента зачатия. Поэтому если корейский ребёнок старше вашего на год, значит они ровесники.
- Забеременеть во время беременности — такое возможно! Но редко! Обычно врачи констатируют подобное явление после родов, когда на свет появляется два малыша, один из которых кажется недоношенным. Такая беременность в квадрате может случиться через 2-4 недели после первого зачатия, когда организм мамы ещё не настроился на вынашивание малыша, и в яичниках продолжают созревать яйцеклетки.