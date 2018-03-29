Почему вредно стоять в планке дольше десяти секунд

Планка сейчас является невероятно популярной. Есть целые комплексы упражнений, рассчитанные на укрепление мышечного корсета и спины, в основе которых она — планка. Ее можно делать на пальцах, на мяче, на ладонях, даже на обратной стороне ладоней, ноги при этом тоже могут находиться в разных позициях, ими даже можно перебирать и прыгать, в то время как передняя часть тела удерживает положение планки.

Самое страшное при этом для всех, совершающих упражнение, это когда тренер включает секундомер. Новички редко могут простоять минуту, люди поспортивнее не без труда выдерживают две.

Между тем, оказывается, время, которое вы стоите в планке, совершенно не важно. Так утверждает доктор Стюарт МакГилл, который уже более 30 лет занимается биомеханикой позвоночника в Университете Ватерлоо. Более того, он уверяет, что это может быть пустой тратой времени.

МакГилл, который в том числе специализируется на травмах позвоночника, заявил, что для здоровья организма, активации и тренировки необходимых мышц планку достаточно удерживать всего десять секунд по три подхода. Речь в данном случае, конечно, идет не о блоке упражнений для профессиональных спортсменов.

Кроме того, ученый рассказал, что позвоночные диски гидрофильны, то есть любят воду. За ночь организм доставляет воду дискам, поэтому, когда мы просыпаемся, нам бывает тяжелее нагнуться и надеть носки, например, чем в вечернее время. Поэтому, если мы отправляем в этот момент тело в планку, то стресс для нашего организма, по словам МакГилла, увеличивается в три раза.

Поэтому гораздо полезнее сделать несколько сгибательных и разгибательных упражнений и пару приседаний, а в планку становиться спустя час после пробуждения, когда жидкость в межпозвоночных дисках слегка спрессуется под действием силы притяжения.