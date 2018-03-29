Ложка йода для интеллекта

СодержаниеЙод и географияЕсть ли жизнь без йода?Ложка йода для интеллекта

Как часто мы прислушиваемся к сигналам собственного организма? Усталость, забывчивость, раздражительность, снижение уровня интеллекта у детей кажутся внешними проблемами. И невдомек людям, что помочь может чайная ложка йодированной соли. Как избавиться от йододефицита и к чему может привести недостаточное количество важного микроэлемента в организме, разбираемся на MedAboutMe.

Йод и география

Повезло жителям приморских городов — йододефицит (недостаток йода в организме) им не грозит, потому что йодом здесь насыщено все: почва, растения, воздух, вода. Близость моря гарантирует необходимое поступление важного микроэлемента извне и с пищей (рыба, морепродукты).

Россияне, живущие далеко от морских просторов, испытывают на себе нехватку йода в организме. Статистика неумолима: в регионах, расположенных вдали от моря, йододефицит присутствует у 99% населения. В Государственном докладе о состоянии санэпидблагополучия населения России от 2012 года указано, что в регионах, где дефицит йода вызван природными условиями, проживает почти 70% россиян.

Последствия удручающие: депрессивное состояние и повышенная раздражительность, замедление сердцебиения, снижение энергозатрат, головная боль и проблемы с кожей, ломкость ногтей и волос, проблемы с памятью.

Согласно данным статистики в России, из-за йододефицита, в медицинской помощи нуждаются почти два миллиона российских граждан. Печальнее всего, что более 700 тысяч из них — дети.

Комментарий экспертаВиталий Наумович Корзун, доктор медицинских наук, профессор

Йод — один из важнейших микроэлементов, которые в обязательном порядке должны содержаться в продуктах. Из-за его недостатка возникают опасные заболевания. Каждому человеку необходимо ежедневно получать достаточное количество йода из пищи и воды. Многие годы мы занимаемся в лаборатории разработкой и изучением продуктов питания для населения. Главная задача нашей лаборатории в нынешней сложной экологической ситуации — изучение питания как фактора, способствующего выживанию людей.

К питанию предъявляются особые требования. Среди них одно из важнейших — обеспечение продуктов необходимым количеством микроэлементов. Недостаточное содержание йода характерно для многих из них.

Получением достаточного количества йода наш организм «озабочен» постоянно. Йод необходим для выработки гормонов, которые обеспечивают бесперебойную работу щитовидной железы.

Для этого организму нужны:

достаточное количество этого вещества пище и воде; наличие веществ, способствующих всасыванию йода в желудочно-кишечный тракт; присутствие в организме веществ, которые помогают щитовидной железе получать йод; необходим «транспорт», доставляющий гормоны клетке.

При недостатке йода в организме развиваются заболевания, которые особенно опасны для женщин детородного возраста. Развитие плода, его нервной системы, коры головного мозга, мышечной и костной ткани зависят от того, получает ли женщина достаточное количество йода во время беременности в последующий период вскармливания малыша. Йододефицит однозначно скажется на развитии ребенка, его интеллекте и успеваемости.

Есть ли жизнь без йода?

Сбалансированное получение «таблицы Менделеева» жизненно необходимо организму человека. Йод среди нужных элементов — один из важнейших. Что же делать тем, кому не посчастливилось «купаться» в йодированном воздухе? Как выполнить заказ основного потребителя йода — щитовидной железы? Она не может без него обходиться и болеет, недополучая йод. Эндемический зоб и кретинизм, в этом случае, тут как тут.

Профилактикой заболеваний, вызванных йододефицитом, люди озадачились давно. «Пионерами» в этом важном деле смело можно назвать швейцарских ученых. Еще в начале 20 века в Швейцарии всерьез занялись изучением заболеваний, вызванных недостаточным количеством йода в организме. Государство взяло этот вопрос под контроль и законодательно закрепило профилактические действия для населения: был принят специальный закон об употреблении йодированной соли.

Серьезность проблемы подтверждается тем, что сейчас уже более 100 стран приняли законы об использовании йодированной соли в качестве профилактики йододефицита.

К сожалению, в России подобного закона нет. Именно поэтому так удручающе печальны результаты исследований ученых, касающиеся обеспечения йодом рациона питания россиян: йодированную соль используют лишь от 20 до 50% домохозяйств. Это означает, что практически потребление важнейшего микроэлемента населением в 4 раза меньше того количества, что рекомендовано ВОЗ для нормальной работы организма.

Понимая, что жизнь без йода слишком затруднительна и чревата плохими последствиями, наши соотечественники покупают йодированную соль сообразно своим представлениям о ее важности, т. е. «как Бог на душу положил».

Радует, что президент не оставляет проблему продовольственной безопасности без внимания. Соответствующая «Доктрина» утверждена в 2010 году. Согласно документу, предполагается выпуск продуктов, обогащенных необходимыми минералами и витаминами, которые могут существенно помочь в профилактике йододефицита в частности.

Например, включение в рацион 300 г хлеба, при выпечке которого использовали йодированную соль, «закроется» половина необходимой суточной нормы йода для взрослых.

Личный опытГвинет Пэлтроу, актриса

В своем блоге я уделяю много внимания пропаганде здорового образа жизни. В частности, о потребности нашего организма в йоде, т. к. из-за его дефицита, возможны ослабление памяти и ухудшение работы щитовидной железы. Из-за ускоренного ритма жизни йод расходуется намного быстрее, чем раньше, поэтому запасы йода нужно постоянно пополнять с помощью йодосодержащей пищи и аптечных препаратов.

Ложка йода для интеллекта

Почему так волнуются врачи, рассказывая о йододефиците? Потому что хотят, чтобы в России росли здоровые дети. Основания для беспокойства у специалистов есть серьезные.

В 2016 году в стране проведены специальные исследования. Цель — выявление взаимосвязи «йодный статус матери и когнитивные (умственные) способности ребенка».

(из интервью)

Большинство жителей России испытывает хронический йододефицит в питании. Если рассматривать вопрос патологии щитовидной железы, с которой имеют дело эндокринологи, то 90% всех болезней «щитовидки» у детей приходится на долю йододефицитных заболеваний. Что это значит? Все заболевания, связанные с недостатком йода можно было бы предотвратить, если бы дети получали нормальное количество йода. Вопрос йододефицита у детей настолько серьезен, что ему необходимо всестороннее внимание врачей, государства, общества.

У взрослых подобных заболеваний — 80%.

Соответственно результатам проведенных исследований, интеллект детей, получивших йод в достаточном количестве от матери (беременность, кормление грудью) достоверно выше, чем у детей недополучивших микроэлемент. Особенно впечатляют цифры при изучении состава словарного запаса детей: IQ детей с йододефицитом на 14 пунктов ниже.

В чем причина? Будущие и кормящие мамочки нуждаются в йоде в два раза больше, чем остальные. Йододефицит может спровоцировать выкидыш, мертворождение, рождение малышей с отклонениями в развитии, поэтому «мамин тироксин (гормон)» так необходим плоду в первые недели развития. Доказано, что недостаточное количество йода у ребенка приводит к дефициту внимания, вялости, плохой координации движений, ухудшению памяти.

Как же быть будущей маме, если гинекологи настоятельно рекомендуют ограничить потребление соли (не важно, йодированная она или нет) во время беременности? К тому же, «подсаливать» пищу ребенку до года педиатры не рекомендуют, а выпуск специализированных лекарственных форм для младенцев в России не предусмотрен.

Слабое утешение — наличие в продаже заменителей грудного молока, обогащенных йодом. Но ведь врачи в один голос настаивают именно на грудном вскармливании! Как не растерять интеллект в таких условиях?

Оказывается, Минздрав позаботился об этом. В Приказе № 572н (01.11.2012г.) предписано назначение йода и беременным, и кормящим женщинам.

Важно!

Обеспечить потребность младенца в йоде позволит дополнительный прием женщиной в период беременности, препаратов йода. Особенно важно это при грудном вскармливании ребенка.

«Ложка йода», потребляемая извне для будущей ясности мысли поможет не только успешно учиться, но и жить.

Съесть пуд соли среднестатистическая семья может чуть больше, чем за год. Главное — внимательно смотреть на упаковку и покупать, по совету врачей, йодированную соль. А еще отдыхать у моря и наслаждаться морепродуктами.

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