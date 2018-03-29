Хочу жить долго: привычки, которые надо убрать

Большинство из нас искренне мечтает жить долгой, здоровой жизнью. Но многие ли готовы пожертвовать сиюминутными радостями для того, чтобы заработать лишний год-два? На самом деле, нет. Мы считаем свои плохие привычки чем-то очень не существенным и очень удивляемся, когда выясняется непосредственная связь никотина и рака. Хотите прожить дольше? Исключите эти привычки немедленно.

Тренировка

Никто не спорит, современный ритм жизни изматывает почище чем гребля на галерах. В таких условиях от спорта сознательно отказываются очень многие — времени, видите ли, не хватает. Между тем, отсутствие физической нагрузки буквально вас убивает. Мы не приспособлены сидеть без дела: при застое организм считает, что уже отработал свое и включает механизм самоуничтожения. Избежать же этого очень просто, хватит и получаса легких тренировок в день.

Сигареты

От никотина нужно отказаться в первую очередь. Этот яд сокращает не только вашу жизнь, страдают и окружающие. Отказ от курения станет настоящим подарком для организма: артериальное давление придет в норму, вернется и молодость кожи.

Злость

Эмоциональная разрядка при гневе даже не окупает потраченных на нее сил. Кроме того, злость и прочие негативные эмоции приводят к активной выработке гормона стресса, кортизола. Он, в свою очередь, воздействует на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и метаболизм. Злитесь часто? Готовьтесь стать толстым, вечно раздраженным посетителем поликлиник. Лучше успокоиться, правда?

Не спать

Еще со студенческой скамьи многие из нас привыкли спать минимальное количество времени. Но современные исследования уже доказали: менее 6 часов сна ночью ведут к преждевременной смерти. Кстати, и более 9 часов врачи спать не советуют — это негативно влияет на сердце.

Обработанная пища

Сегодня дешевле и быстрее всего питаться обработанной пищей из магазина. Однако, стоит помнить, что промышленно обработанная пища содержит большую долю насыщенных жиров и сахара. Кроме того, здесь же содержится и много натрия, употребление которого приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Готовьте дома, употребляйте поменьше соли и сахара — и вы подарите себе лишних два-три года жизни.