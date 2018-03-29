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Эксперты назвали восемь секретов для сильного иммунитета
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Эксперты назвали восемь секретов для сильного иммунитета 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
На сегодняшний день существует множество вирусов и бактерий, способных атаковать человека и приводить к температуре. Чтобы оставаться всегда здоровым, включая период эпидемий, специалисты советуют не забывать об укреплении иммунитета. Этому способствуют здоровый сон, ежедневная зарядка, выполнение дыхательных упражнений, употребление овощей и фруктов, прогулки на свежем воздухе, воздержание от спиртного и избежание стресса. Эксперты для МедикФорума рассказали, что для укрепления иммунитета надо спать не менее 7-8 часов в сутки, чтобы нервная система могла полноценно отдохнуть. В процессе сна в организме вырабатывается мелатонин, обеспечивающий нормальный гормональный фон организма и активизирующий его защитные функции. Отдохнувшие люди более спокойны и не подвержены эмоциональным всплескам, способствующим выбросу кортизона, купирующего выработку положительно влияющего на иммунитет интерферона. Укрепить защиту организма можно ежедневной физической зарядкой. Она помогает антителам быстрее циркулировать и на первоначальном этапе распознавать и уничтожать вирусы. Во время тренировки повышается температура тела, а это дает возможность организму эффективнее противостоять инфекциям. Дыхательная гимнастика нормализуют кровообращение, насыщает кровь кислородом и помогает избавиться от проникающих в дыхательные пути микроорганизмов. Сделать иммунитет более крепким поможет употребление достаточного количества овощей и фруктов или комплекса необходимых витаминов и минералов. Очень важно не злоупотреблять алкоголем, нарушающим работу всех органов, что ведет к ослаблению защитных функций. Спиртное нарушает выработку кровяных телец, борющихся с болезнетворными бактериями. Эксперты советуют посвящать время активным прогулкам по свежему воздуху, что благотворно отразится на дыхательной системе и улучшит обмен веществ. После пребывания на улице или контакта с больным следует вымыть руки антибактериальным мылом — врагом вирусов и вредных микроорганизмов.
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