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Медики рассказали, как правильно есть мясо
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Медики рассказали, как правильно есть мясо 

МедикФорум 35 минут назад
Фото: depositphotos.com
Вопреки гонению на мясо многие врачи все-таки не теряют рассудок и не объявляют мясо исключительно вредным продуктом питания. Тем не менее, медики советуют придерживаться определенных правил по его употреблению.
В частности, профессиональные диетологи советуют не солить мясо при приготовлении. Соль усиливает вкус мяса и побуждает съедать его больше, чем нужно. Гораздо полезнее заправлять мясные блюда натуральными специями, травами, соком плодов и ягод. Также можно использовать мяту.
Откажитесь от привычки использовать готовый фарш из магазинов. В этом продукте, по словам специалистов, жира намного больше, чем мяса, — подобное соотношение грозит скачком уровня холестерина в крови.
В одной порции должна быть часть мяса и две-три части овощей и листовых салатов. Так вы получите не только гораздо меньше калорий, но также быстрее насытитесь, а, кроме того, поможете организму с перевариванием.
Вкусовые пристрастия, конечно, важны. Но все самое правильное с точки зрения здоровья — это нежирное мясо. Жирные сорта, например, свинина и баранина оценивается врачами как один из провокаторов болезней сердца и сосудов, а также ожирения.
По данным МедикФорума, говядина является превосходным источником железа в рационе человека. Такое мясо богато витаминами группы В, которые полезны еще и тем, что активизируют работу клеток организма по сжиганию жира. Также в мясе много цинка, необходимого для активной работы мозга.
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