Почему медитация полезна

О том, что медитация помогает справиться со стрессом, знают все. Недавние исследования ученых доказали, что регулярная медитативная практика полезна и для мозга. Рассказываем подробности!

Когнитивные способности мозга снижаются с возрастом — мы начинаем медленнее думать и хуже запоминать информацию. Чтобы научиться замедлять этот процесс, ученые провели исследование, результаты которого удивили всех. «Всего один час медитации в день — и ваш мозг будет работать по-максимуму даже в зрелом возрасте», — к такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии.

В течение семи лет они изучали влияние медитации на работу мозга и следили за тем, чтобы участники эксперимента ежедневно выполняли эту практику. Согласно финальному опросу, у большинства отмечались улучшения концентрации внимания и памяти. Особенно заметны результаты были у пожилых участников исследования — проведенные тесты показали, что когнитивные функции их мозга за это время практически не изменились.

О других преимуществах восточной практики известно уже давно — медитация успешно применяется врачами в лечении повышенного кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.