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Почему медитация полезна
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Почему медитация полезна 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
О том, что медитация помогает справиться со стрессом, знают все. Недавние исследования ученых доказали, что регулярная медитативная практика полезна и для мозга. Рассказываем подробности!
Когнитивные способности мозга снижаются с возрастом — мы начинаем медленнее думать и хуже запоминать информацию. Чтобы научиться замедлять этот процесс, ученые провели исследование, результаты которого удивили всех. «Всего один час медитации в день — и ваш мозг будет работать по-максимуму даже в зрелом возрасте», — к такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии.
В течение семи лет они изучали влияние медитации на работу мозга и следили за тем, чтобы участники эксперимента ежедневно выполняли эту практику. Согласно финальному опросу, у большинства отмечались улучшения концентрации внимания и памяти. Особенно заметны результаты были у пожилых участников исследования — проведенные тесты показали, что когнитивные функции их мозга за это время практически не изменились.
О других преимуществах восточной практики известно уже давно — медитация успешно применяется врачами в лечении повышенного кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.
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