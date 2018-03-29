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Сваренный рис может быть опасным
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Сваренный рис может быть опасным 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Специалисты из США, представляющие Университет Северной Каролины сообщили об опасности, связанной с употреблением в пищу сваренного риса. Выяснилось, что такое блюдо может оказаться токсичным для организма.
Если сваренный рис долго находился в условиях комнатной температуры, есть его не стоит — в таком случае резко вырастает вероятность отравления, заявили исследователи.
По словам ученых, в сухом рисе могут находиться бактерии. Чаще всего в нем обнаруживаются бактерии вида Bacillus cereus, проникающие из почвы.
Проведя эксперимент с разными способами варки риса, исследователи установили: термическая обработка не всегда уничтожает все обитающие в рисе микроорганизмы. Если выжившие после готовки бактериальные споры проникают с едой в организм человека, то это может стать причиной серьезного ухудшения в самочувствии.
Бактериальная активность сопровождается выделением токсинов, в том числе термостабильных, — что и провоцирует симптомы отравления. По мнению специалистов, в течение двух часов после приготовления рис должен быть помещен в холодильник, — в противном случае риск отравиться им окажется очень высоким.
«Бактериальные споры способны выживать после приготовления риса, если его хранят при комнатной температуре после приготовления. В этом случае споры могут начать расти и размножаться»,
— констатировали авторы работы.
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