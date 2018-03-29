Болезненность груди при беременности

Одним из признаков наступившей беременности является увеличение и болезненность молочных желез. Еще до задержки наступление беременности определить тяжело. Тесты в этот период не достоверны, изменения живота никак себя не проявляют. Единственным самым ранним признаком беременности является болезненность груди. Но очень редко бывает, что женщины обращают внимание на этот симптом, ведь болезненность молочных желез может быть обычным признаком скорого наступления менструации. Увеличение и болезненность груди может проявить себя уже через три дня после оплодотворения яйцеклетки. Каждая женщина испытывает разные ощущения, это зависит от индивидуальности ее организма. Как правило, чувствительность груди повышается на самых первых неделях беременности и в конце третьего триместра. Врачи рассказали сайту МедикФорум причины возникновения боли в груди. Самой основной причиной появления повышенной чувствительности молочных желез является подготовка организма к предстоящему вынашиванию плода, родам, и последующему выкармливанию. Организм начинает перестраиваться уже с самого момента зачатия. Поэтому изменения молочных желез проявляются на первых днях после зачатия. Второй возможной, но менее распространенной причиной является ношение неудобной и узкой одежды или нижнего белья. В момент перестройки и подготовки к беременности, молочные железы начинают набухать и увеличиваться в размерах, готовясь к предстоящему вскармливанию. В тесной и неудобной одежде, и без того чувствительная грудь подвергается еще большему давлению. Поэтому возникают неприятные и болевые ощущения. У каждой женщины дискомфорт в молочных железах проявляется по-своему. Кто-то может чувствовать лишь легкое покалывание в области желез и сосков. Тем временем другая женщина может испытывать сильные боли, с невозможностью даже докоснуться до соска или ореола. И в том и в другом случае бои считаются абсолютно естественными. Организм каждой женщины проявляет себя в период беременности по-своему. Ранее эксперты рассказали о возможных причинах рака груди.