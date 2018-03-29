Ещё
Болезненность груди при беременности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болезненность груди при беременности 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Одним из признаков наступившей беременности является увеличение и болезненность молочных желез. Еще до задержки наступление беременности определить тяжело. Тесты в этот период не достоверны, изменения живота никак себя не проявляют. Единственным самым ранним признаком беременности является болезненность груди. Но очень редко бывает, что женщины обращают внимание на этот симптом, ведь болезненность молочных желез может быть обычным признаком скорого наступления менструации. Увеличение и болезненность груди может проявить себя уже через три дня после оплодотворения яйцеклетки. Каждая женщина испытывает разные ощущения, это зависит от индивидуальности ее организма. Как правило, чувствительность груди повышается на самых первых неделях беременности и в конце третьего триместра. Врачи рассказали сайту МедикФорум причины возникновения боли в груди. Самой основной причиной появления повышенной чувствительности молочных желез является подготовка организма к предстоящему вынашиванию плода, родам, и последующему выкармливанию. Организм начинает перестраиваться уже с самого момента зачатия. Поэтому изменения молочных желез проявляются на первых днях после зачатия. Второй возможной, но менее распространенной причиной является ношение неудобной и узкой одежды или нижнего белья. В момент перестройки и подготовки к беременности, молочные железы начинают набухать и увеличиваться в размерах, готовясь к предстоящему вскармливанию. В тесной и неудобной одежде, и без того чувствительная грудь подвергается еще большему давлению. Поэтому возникают неприятные и болевые ощущения. У каждой женщины дискомфорт в молочных железах проявляется по-своему. Кто-то может чувствовать лишь легкое покалывание в области желез и сосков. Тем временем другая женщина может испытывать сильные боли, с невозможностью даже докоснуться до соска или ореола. И в том и в другом случае бои считаются абсолютно естественными. Организм каждой женщины проявляет себя в период беременности по-своему. Ранее эксперты рассказали о возможных причинах рака груди.
МедикФорум: последние новости
Медики рассказали, как правильно есть мясо Как быстро вылечить кашель Рис может стать причиной опасного для жизни отравления
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей
Почему вредно стоять в планке дольше десяти секунд
Медики рассказали, как правильно есть мясо5
Пугачевой отказали в пластике из-за здоровья29
На что способна пищевая сода
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети Интернет
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:50
Яковлева рассказала, чего ее лишили в детстве
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение