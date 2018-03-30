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Как тренируется Холли Берри?
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Как тренируется Холли Берри? 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Актрисе уже 51, но у нее тело 20-ти летней девушки. Личный тренер Холли поделился правилами ее тренировок, которые позволили добиться таких впечатляющих результатов. Рассказываем детали!
Актриса не сидит сложа руки и начала готовиться к сезону открытых платьев заранее: в январе этого года она запустила марафон в Instagram-аккаунте, который проходит под хэштегом #FitnessFriday. Каждую пятницу актриса выкладывает фотографии с результатами тренировок за неделю и делится полезными спортивными советами.
Цель такого марафона –вдохновить людей заниматься спортом. «Сегодня ты должен решить, что достоин этого. Доверьтесь мне, я знаю, что сложно найти время для работы над собой каждый день, однако в сутках 24 часа — этого достаточно, чтобы выделить хотя бы один час и посвятить его себе!», — написала актриса в одном из первых постов.
Но в борьбе за стройное и здоровое тело Холли не выступает в одиночку — ей помогает личный тренер Питер Ли Томас, который поделился секретами ее тренировок. Холли занимается пять раз в неделю, и по словам тренера, все занятия похожи на военную подготовку.
Правило №1 — выбирать правильные упражнения
Питер рассказал, что актриса любит тренировать ягодицы и ноги, а также делать отжимания.
Правило № 2 — выбирать упражнения, которые «разгоняют» метаболизм
Холли предпочитает пробежки на короткие дистанции: метаболизм становится быстрее, но риск повредить суставы и колени минимален.
Правило № 3 — разнообразить тренировки
Личный тренер актрисы упомянул, что стандартные тренировки она чередует с разными видами единоборств: боксом, тайским боксом и кикбоксингом.
Правило №4 — сочетать спорт с правильным питанием
Холли придерживается кетогенной диеты, которую ей рекомендовал тренер: она оптимальна в соответствии с уровнем физических нагрузок актрисы. Основу ее рациона составляют жиры, белки в умеренном количестве и минимум углеводов.
А Вы уже начали заниматься спортом в преддверии лета?
Источник фото:@halleberry
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