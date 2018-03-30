Как тренируется Холли Берри?

Актрисе уже 51, но у нее тело 20-ти летней девушки. Личный тренер Холли поделился правилами ее тренировок, которые позволили добиться таких впечатляющих результатов. Рассказываем детали!

Актриса не сидит сложа руки и начала готовиться к сезону открытых платьев заранее: в январе этого года она запустила марафон в Instagram-аккаунте, который проходит под хэштегом #FitnessFriday. Каждую пятницу актриса выкладывает фотографии с результатами тренировок за неделю и делится полезными спортивными советами.

Цель такого марафона –вдохновить людей заниматься спортом. «Сегодня ты должен решить, что достоин этого. Доверьтесь мне, я знаю, что сложно найти время для работы над собой каждый день, однако в сутках 24 часа — этого достаточно, чтобы выделить хотя бы один час и посвятить его себе!», — написала актриса в одном из первых постов.

Но в борьбе за стройное и здоровое тело Холли не выступает в одиночку — ей помогает личный тренер Питер Ли Томас , который поделился секретами ее тренировок. Холли занимается пять раз в неделю, и по словам тренера, все занятия похожи на военную подготовку.

Правило №1 — выбирать правильные упражнения

Питер рассказал, что актриса любит тренировать ягодицы и ноги, а также делать отжимания.

Правило № 2 — выбирать упражнения, которые «разгоняют» метаболизм

Холли предпочитает пробежки на короткие дистанции: метаболизм становится быстрее, но риск повредить суставы и колени минимален.

Правило № 3 — разнообразить тренировки

Личный тренер актрисы упомянул, что стандартные тренировки она чередует с разными видами единоборств: боксом, тайским боксом и кикбоксингом.

Правило №4 — сочетать спорт с правильным питанием

Холли придерживается кетогенной диеты, которую ей рекомендовал тренер: она оптимальна в соответствии с уровнем физических нагрузок актрисы. Основу ее рациона составляют жиры, белки в умеренном количестве и минимум углеводов.

А Вы уже начали заниматься спортом в преддверии лета?

Источник фото:@halleberry