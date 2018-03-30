Чудес не бывает: ученые рассказали о вреде добавок для похудения

Таблетки, БАДы, жиросжигающие напитки — все эти способы, обещающие в кратчайшие сроки избавить нас от лишних килограммов, не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Американские ученые рассказали, почему от похудения с помощью добавок лучше отказаться.

Надпись «похудейте за неделю» на упаковках БАДов бесспорно выглядит заманчиво, но на самом деле такой способ сбросить лишнее может привести к проблемам со здоровьем. Это в очередной раз подтвердили ученые — работники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили о вреде добавок для похудение. Это касается не только БАДов, но и жиросжигающих напитков (антицеллюлитных чаев, например) и даже всем известных медикаментов, которые не так давно были сняты с продажи в Америке и других странах.

«Сотни добавок для похудения содержат скрытые активные компоненты, используемые в назначаемых по рецепту лекарствах, а также мало изученные ингредиенты», — заявили ученые. Так, некоторые БАДы содержат вещества, используемые в лекарствах для сердечников, и активные компоненты антидепрессантов — а значит, они могут нанести вред здоровому человеку.

Многие медикаменты, обещающие быстрое избавление о лишних килограммов, содержат флуокситин — антидепрессант, способный вызвать головокружение, головную боль и даже зрительные нарушения. Чтобы обезопасить себя, откажитесь БАДов и таблеток, гарантирующих быстрое похудение. Проконсультируйтесь с диетологом или нутриционистом и подберите подходящую диету.