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Чудес не бывает: ученые рассказали о вреде добавок для похудения
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Чудес не бывает: ученые рассказали о вреде добавок для похудения 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Таблетки, БАДы, жиросжигающие напитки — все эти способы, обещающие в кратчайшие сроки избавить нас от лишних килограммов, не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Американские ученые рассказали, почему от похудения с помощью добавок лучше отказаться.
Надпись «похудейте за неделю» на упаковках БАДов бесспорно выглядит заманчиво, но на самом деле такой способ сбросить лишнее может привести к проблемам со здоровьем. Это в очередной раз подтвердили ученые — работники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили о вреде добавок для похудение. Это касается не только БАДов, но и жиросжигающих напитков (антицеллюлитных чаев, например) и даже всем известных медикаментов, которые не так давно были сняты с продажи в Америке и других странах.
«Сотни добавок для похудения содержат скрытые активные компоненты, используемые в назначаемых по рецепту лекарствах, а также мало изученные ингредиенты», — заявили ученые. Так, некоторые БАДы содержат вещества, используемые в лекарствах для сердечников, и активные компоненты антидепрессантов — а значит, они могут нанести вред здоровому человеку.
Многие медикаменты, обещающие быстрое избавление о лишних килограммов, содержат флуокситин — антидепрессант, способный вызвать головокружение, головную боль и даже зрительные нарушения. Чтобы обезопасить себя, откажитесь БАДов и таблеток, гарантирующих быстрое похудение. Проконсультируйтесь с диетологом или нутриционистом и подберите подходящую диету.
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