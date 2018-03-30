Диета «5:2» оказалась лучше, чем низкокалорийная

Модная диета «5:2» помогает сбрасывать вес быстрее, чем обычная низкокалорийная, а также более щадяща для сердца, обнаружили британские ученые.

Суть диеты «5:2» в том, что человек нормально питается пять дней в неделю, а еще два дня садится на голодный паек, составляющий лишь 600 ккал в день. Диетологи Суррейского университета провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале British Journal of Nutrition Reports. 27 полных участников разделили на две группы: одна стала придерживаться диеты «5:2», другая снизила ежедневную калорийность рациона на 600 ккал от расчетного показателя нормы (для женщин рацион составил 140 ккал в сутки, для мужчин — 1900 ккал в сутки).

Оказалось, что сидевшие на «5:2» сбросили 5% веса в среднем за 59 дней, в то время как участникам обычной группы потребовалось для этого в среднем 73 дня. А регулярные измерения давления показали, что у группы «5:2» оно снизилось на 9%, в то время как у низкокалорийной группы — всего на 2%.

Единственным минусом диеты «5:2» ученые назвали то, что не все люди оказались способны переносить два дня почти голодовки. А ведь в каждой диете главное — способность человека выдерживать ее в течение долгого времени, напоминает одна из исследователей доктор Рона Энтони. «Но для тех, кто спокойно переносит режим „5:2“, это хороший способ сбросить лишний вес и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы», — резюмировала она.

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