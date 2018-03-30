Гель, пенка или мицеллярка: какое очищающее средство нужно твоей коже

Правильное очищение — залог красивой и здоровой кожи. Гель, пенка, молочко или мицеллярная вода? Какое средство для очищения кожи подходит именно тебе? Мы внимательно изучили представленные на рынке продукты для очищения кожи лица и выбрали самые интересные и эффективные.

Какое бы средство для умывания ты ни предпочла, в нашей подборке ты точно найдешь что-нибудь крутое! А чтобы тебе было удобнее выбирать, мы разделили все продукты на «блоки».

Мицеллярная вода

Мицеллярная вода появилась на рынке намного позже привычных нам гелей и пенок для умывания, но быстро завоевала признание и любовь девушек во всем мире. Еще бы, ведь, в отличие от «коллег по цеху», мицеллярная вода отлично справляется с самым стойким макияжем, но при этом не требует смывания. Свое название продукт получил из-за содержащихся в нем мицелл — мельчайших частиц, представляющих собой жидкие сферические кристаллы. Эти «малыши», подобно магнитам, притягивают частицы жира и косметики с поверхности кожи и обволакивают их. После чего все загрязнения попадают внутрь мицелл, становятся как бы их «ядром» и больше не соприкасаются с кожей. Мицеллярная вода — твое идеальное средство, если:

ты ленишься удалять макияж перед сном;

у тебя чувствительная кожа;

ты ищешь одно средство для снятия макияжа с глаз и губ.

Мицеллярная вода с дозатором Biore; Мицеллярная вода с арктическими водорослями Micellar Cleansing Water, Skin Iceland; Двухфазная мицеллярная вода Bi-Phase Micellar, Lumene; Двухфазное средство для снятия макияжа Eye&Lips Biocontura, EGIA.

Гель для умывания

Основная функция гелей для умывания — очищение от загрязнений. Макияж — дело второстепенное. Но хорошие гели отлично справляются с обеими задачами. Некоторые гели для умывания, помимо своей основной функции, еще и ухаживают за кожей, питая и увлажняя ее. Гель для умывания — твой идеальный продукт, если ты:

обладательница жирной или комбинированной кожи;

любишь средства с «мыльной» консистенцией;

любишь очищать кожу «до скрипа».

Гель для умывания с фруктовыми кислотами, HB; Очищающий гель Pure Melt Cleansing Gel, Clarins; Очищающий гель Pure Clean Gel, KIKO Milano; Очищающий гель-пенка «Основной уход», Garnier; Мицеллярный гель Elixir Jeunesse, Yves Rocher; Гель для умывания Quick Gentle Cleanser, Shiseido.

Пенка для умывания

Пенки или муссы для умывания — относительно новый очищающий продукт. Главное отличие от гелей — встроенный во флакон пенообразователь. Их основное преимущество в том, что ты умываешься не концентрированным гелем, а мягкой пенкой с пониженным содержанием ПАВ. Тебе стоит умываться пенкой, если ты:

обладательница жирной или комбинированной кожи;

любишь легкие воздушные текстуры.

Мицеллярная очищающая пенка Mousse D’Eau Micellaire Nettoyante, La Roche-Posay; Мягкая пенка для умывания Silky Purifying Creamy Soap, SENSAI; Крем-пенка для умывания Карите, L’Occitane; Мягкая фито-пенка Gentle Herbal Cleansing Foam, Kypwell; Мягкая пенка для умывания Weleda;

Бальзам и молочко для снятия макияжа

Бальзам и молочко для снятия макияжа — идеальный вариант для тех девушек, кто не просто любит умываться, а хочет, чтобы кожа «скрипела» от чистоты! И чтобы после умывания никаких дополнительных средств! А еще важно, чтобы, помимо очищения, продукт обладал какими-нибудь полезными свойствами, например, питал, увлажнял или боролся с морщинами. Выбирай бальзам или молочко для снятия макияжа, если ты:

ищешь мягкое средство для умывания с кремовой текстурой;

обладательница сухой и чувствительной кожи;

редко пользуешься стойкой косметикой.

Очищающий бальзам Galacticleanse, GlamGlow; Очищающий крем Uplifting & Revitalising Cleanser, NAIRIAN; Молочко для снятия макияжа Bioregene, Cholley; Молочко Moisturizing Cleansing Milk, Natura Siberica; Бальзам для удаления макияжа Zero Residue Make-Up Removing Balm, PUPA.

Тоник и масло

Чем хороши очищающие тоники? Это своеобразные «энергетические коктейли» для усталой кожи! Многие девушки отдают предпочтение тоникам, потому что после их применения кожа выглядит свежей и отдохнувшей. Присмотрись к очищающим тоникам, если ты:

обладательница жирной или склонной к жирности кожи;

недовольна цветом своего лица.

Очищающие масла для лица пока не очень популярны на российском рынке, но мы верим, что скоро и наши девушки их «распробуют». Многие их попросту боятся, опасаясь появления аллергии или жирного блеска. Тут важно подобрать правильный, подходящий по типу кожи продукт, и тогда результат тебя обязательно порадует! Тебе стоит попробовать очищающее масло, если ты:

обладательница сухой и обезвоженной кожи;

заметила первые возрастные изменения;

часто носишь водостойкий макияж.

Витаминный лосьон-тоник «Шиповник», Чистая Линия; Черное масло для очищения лица, Erborian; Совершенствующий тоник Purete Thermale, VICHY; Очищающее масло, Berezka Lab; Неспиртовой очищающий тоник Equalizing Toner, SkinCeuticals.