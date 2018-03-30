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5 шагов, отдаляющих нас от инсульта
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5 шагов, отдаляющих нас от инсульта 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Риск умереть или пострадать от инсульта будет сведен к минимуму, если отказаться от вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков). Кроме того, необходимо ввести хотя бы небольшие физические нагрузки. Тем не менее, если у человека есть проблемы с сердцем, то общих мер недостаточно, необходима регулярная консультация со специалистами. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что если же речь идет о конкретных сердечных заболеваниях, таких как фибрилляция предсердий или гипертония, то не нужно игнорировать их. Своевременное обращение к врачам и их квалифицированная помощь могут избавить каждого из нас от губительных последствий инсульта. К примеру, сегодня лекарственная терапия поддерживается множеством современных препаратов. Кроме того, новое поколение антикоагулянтов, позволяет вести вполне нормальный образ жизни. Стоит отметить, что употребление лекарственных препаратов — это еще не успех. К этому всегда рекомендуется добавлять и физические нагрузки. Предпочтение стоит отдавать прогулкам на свежем воздухе (пешим и на велосипеде), утренней гимнастике, плаванью. Такие упражнения подойдут даже тем, кто страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Однако в каждом отдельном случае нагрузки стоит обговорить с лечащим доктором. Оздоровить организм также поможет правильный режим дня, своевременный сон и уменьшенное количество стрессов. Кроме того, необходимо пересмотреть свой рацион питания. Предпочтение лучше отдавать цельнозерновым продуктам, антиоксидантам (фрукты и овощи). Также полезно насыщать свой организм продуктами, которые богаты калием (чернослив, фасоль, изюм) и магнием (овес, гречка, морская капуста, миндаль). Ранее было доказано, что прогулки защищают от инфаркта.
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