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Что происходит с телом, когда колет в боку
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Что происходит с телом, когда колет в боку 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Неприятная колющая боль в боку знакома каждому, кто хоть раз бегал в принципе. Резкая боль появляется неожиданно, бежать становится просто невозможно. Почему так происходит?
Боль в правом боку во время бега возникает в капсуле печени. В левом — виновата селезенка.
Дело в том, что когда организм находится в состоянии покоя, часть крови не циркулирует, а находится как бы в резерве. При беге же кровоток резко усиливается, кровь начинает поступать к задействованным мышцам.
Если начинать бег без разминки, то кровь просто не успевает распределиться размеренно. Печень и селезенка переполняются кровью, оказывая давление на внешнюю оболочку. А здесь расположена масса нервных окончаний, которые трансформируют внутреннее давление в сигнал резкой боли.
Чтобы резкая боль прошла, придется остановиться. Пара глубоких вдохов и легкий массаж области печени не помешают. Бежать дальше в прежнем темпе не стоит, нужно замедлиться.
Но проблемы можно и вовсе избежать. Делайте разминку перед тренировкой, увеличивайте нагрузку постепенно и контролируйте дыхание — так никакой боли у вас не возникнет.
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