Что происходит с телом, когда колет в боку

Неприятная колющая боль в боку знакома каждому, кто хоть раз бегал в принципе. Резкая боль появляется неожиданно, бежать становится просто невозможно. Почему так происходит?

Боль в правом боку во время бега возникает в капсуле печени. В левом — виновата селезенка.

Дело в том, что когда организм находится в состоянии покоя, часть крови не циркулирует, а находится как бы в резерве. При беге же кровоток резко усиливается, кровь начинает поступать к задействованным мышцам.

Если начинать бег без разминки, то кровь просто не успевает распределиться размеренно. Печень и селезенка переполняются кровью, оказывая давление на внешнюю оболочку. А здесь расположена масса нервных окончаний, которые трансформируют внутреннее давление в сигнал резкой боли.

Чтобы резкая боль прошла, придется остановиться. Пара глубоких вдохов и легкий массаж области печени не помешают. Бежать дальше в прежнем темпе не стоит, нужно замедлиться.

Но проблемы можно и вовсе избежать. Делайте разминку перед тренировкой, увеличивайте нагрузку постепенно и контролируйте дыхание — так никакой боли у вас не возникнет.