Как бороться с весенним авитаминозом

Весна — прекрасная пора, которой хочется только наслаждаться. Однако именно в весеннее время после долгой зимы иммунная система организма наиболее слабая. Фрукты, овощи и зелень, содержащие необходимые для поддержания здоровья витамины, недоступны в своем многообразии. Те же из них, что мы привыкли круглогодично видеть на прилавках, привозят из теплых стран и далеких регионов, и они уже значительно утрачивают свои полезные качества.

Решение есть!

Возможный выход из такой ситуации — принимать витамины, разработанные специально для восстановления и поддержания иммунной системы организма. Сегодня нам предлагается большой ассортимент витаминных комплексов, и подобрать подходящий вариант не так сложно. Самое важное при этом — быть уверенным в производителе, ведь именно ему вы доверяете свое здоровье. Кроме того, вам может понадобиться не один комплекс витаминов, а два или больше. В этом случае следует приобрести взаимодополняющие препараты у одного производителя, заранее изучив его продуктовую линейку.

Кому доверить здоровье?

Стоит обратить особое внимание на продукцию компаний, давно существующих на мировом рынке и заслуживших репутацию производителей, которым можно доверять. К таким компаниям относится Amway — уже 60 лет эта компания производит экологически чистые продукты по собственным разработкам. Отлаженное производство, передовые технологии и сертификация, более 240 заявок на патент, использование натуральных компонентов — факты, которые говорят сами за себя.

В мире витаминов

Линейка витаминных комплексов Амвэй NUTRILITE™ весьма обширна. Она включает все основные витаминные комплексы, которые позволяют организму восстанавливать уровень жизненно необходимых витаминов и полезных веществ.

Витамины группы B. Эта группа отвечает за состояние внутренних органов и систем организма, работу мозга, состояние кожи, волос и ногтей, остроту зрения, самочувствие и даже настроение. Витамин C. Аскорбиновая кислота, как еще называют витамин C, — это мощный антиоксидант, повышающий иммунитет и сохраняющий красоту и молодость. Он отвечает также за общее состояние здоровья, наполняя нас жизненными силами и повышая тонус. Необходим как при хронических заболеваниях, так и для профилактики анемии, поскольку позволяет железу лучше усваиваться. Научно доказано, что витамин C снижает риск развития онкологических заболеваний. Витамин D. Хороший обмен веществ, прочность костных тканей и здоровье зубов, профилактика заболеваний нервной системы, подавление роста раковых клеток — вот на что направлено действие витамина D. В комплексе с другими витаминами он также формирует здоровую иммунную систему. Витамин E. Всем известный «витамин молодости», сверхэффективный антиоксидант, стимулирующий работу всех систем организма. Интересно, что дефицит витамина E в юности не чувствуется, а проявляется только с годами. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы он присутствовал в рационе. Кислоты семейства омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. Также они повышают репродуктивные функции организма, делают суставы более эластичными, а мышцы — выносливыми, стимулируют работу мозга и улучшают эмоциональное состояние. Наличие в рационе кислот омега-3 особенно важно для женщин во время беременности и в периоде менопаузы. Коэнзим Q10. Поддерживает работу сердца, синтезируя энергию внутри сердечных клеток. Это вещество повышает общий тонус организма, способствует лучшей концентрации внимания и хорошему настроению, укрепляет иммунитет. Кроме того, коэнзим Q10 применяется в лечении гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

Эти и еще многие другие полезные вещества и элементы содержатся в витаминных комплексах и БАДах линейки Amway NUTRILITE™. Ознакомиться с ее полным перечнем можно на официальном сайте компании.

Комплексный подход

И конечно, не забывайте об общих мерах по укреплению иммунитета. Пешие прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, закаливание, а также правильный рацион питания лучше всего способствуют восстановлению и укреплению иммунной системы организма.