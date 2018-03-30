Две женщины съели тыкву — и облысели

Пищевое отравление — неприятная вещь, но в стандартных ситуациях люди примерно знают, чего от него ждать. При этом никто, конечно, не предполагает, что простая тыква может привести к потере волос.

Между тем жертвами растения стали две француженки. Более того, дамы попали из-за нее в больницу. Об этом говорится в докладе, опубликованном врачами в журнале американской медицинской ассоциации.

В первом случае взрослая женщина начала страдать от проблем с пищеварением, включая тошноту, рвоту и диарею, через несколько часов после еды тыквенного супа. Через неделю дама начала лысеть. Волосы выросли у нее лишь спустя два месяца, всего на два сантиметра. Те же волосы, которые остались на голове, стали ломкими и слабыми.

Во втором случае другая женщина почувствовала признаки отравления через час после трапезы, которая состояла из тыквы. Через три недели несчастная потеряла волосы по всему телу. Шесть месяцев спустя волосы на голове отросли на шесть сантиметров.

Филипп Ассули, дерматолог в больнице Сент-Луиса, заявил, что в облысении, скорее всего, виноват токсин под названием cucurbitacin, который придает тыкве горьковатый привкус.

Более того, утверждают специалисты, аналогичный побочный эффект возможен в случае, если человек отравится огурцами, дыней или кабачками.