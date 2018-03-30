Ботокс подождет: 10 бьюти-новинок марта

Весной пора обновлять всё и вся, в том числе косметичку и полку в ванной. Новые эффективные средства, которые обязательно станут вашими мастхэвами — в мартовском обзоре.

Красота больше не требует жертв. Производители косметики семимильными шагами осваивают новые технологии и выпускают на рынок средства, которые действительно могут обеспечить нам молодость на долгие годы. В нашем обзоре — все самое актуальное и эффективное из бьюти-вселенной.

Нейроактивная сыворотка «Овощной детокс» Революционное решение для детоксикации и питания кожи от компании Teana. Ежедневный стресс оборачивается ухудшением цвета лица, шелушением, излишками себума, обезвоживанием. Сыворотка моментально наполняет кожу витаминами, оказывает лимфодренажный эффект. Повышается упругость и эластичность, уменьшаются отеки нижних и верхних век, замедляются процессы биологического старения кожи.

Крем для глубокого увлажнения кожи UP-LIFT 24H Cream Крем итальянского бренда EGIA Biocare System предназначен для коррекции возрастных изменений кожи. Благодаря наличию гексапептида оказывает миорелаксирующее воздействие на мышцы лица, ослабляя сокращения мышц и устраняя основную причину возникновения мимических морщин. Природные УФ-фильтры обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения. Уникальный EGIA E. C. A. -3 комплекс защищает от действия свободных радикалов и усиливает обменные процессы в коже, препятствуя преждевременному старению. Входящие в состав крема природные масла интенсивно питают кожу, повышают активность клеток базального слоя и фибробластов, стимулируют синтез коллагена и эластина, улучшают местный иммунитет и восстанавливают гомеостаз кожи. В результате применения крема кожа становится более плотной и эластичной, корректируется овал лица.

Гель-сыворотка MINÉRAL 89 Впервые в лабораториях VICHY минерализирующую термальную воду в рекордной концентрации объединили с увлажняющим компонентом натурального происхождения — гиалуроновой кислотой в высокой концентрации. Дополняя друг друга, эти два ингредиента защищают и укрепляют кожу, усиливая ее сопротивление внешним негативным факторам, а также обеспечивают интенсивное увлажнение. Minéral 89 способствует сцеплению корнеоцитов (клеток, формирующих защитный наружный слой кожи) для создания более проч­ной защиты. Усиливая сцепление клеток, Minéral 89 снижает трансэпидермальную по­терю влаги и риск обезвоживания. Благодаря своим гигроскопическим свойствам, гиалуроновая кислота связывает и удерживает воду. В свою очередь, минерализирующая термальная вода Vichy стимулирует выработ­ку аквапоринов — белков, отвечающих за движение влаги в межклеточном пространстве. И наконец, усиленный защитный барьер уменьшает воздействие УФ-лучей на кожу.

Профессиональный крем Crème Peau Sensible Уникальная формула крема от французского бренда Phytosial специально разработана для чувствительной кожи, склонной к куперозу, сухости, высыпаниям и воспалениям. Крем одновременно увлажняет, успокаивает и защищает кожу. Создаёт оптимальный уровень гидратации, что способствует повышению устойчивости чувствительной кожи к воздействию агрессивных внешних факторов. Экстракт зародышей пшеницы насыщает кожу необходимыми микроэлементами и витаминами и способствует усилению биотоков и активирует процесс регенерации кожных покровов. Редкие масла жожоба и каритэ обеспечивают кожу необходимым питанием, восполняют недостаток кожных липидов и укрепляют барьерные функции кожи.

Сплэш-маска Anew «Заряд энергии» Компания AVON разработала средство, вдохновленное корейскими косметологическими традициями и современными инновациями — эксклюзивную жидкую сплэш-маску «Заряд энергии», действующую за 15 секунд! Основу маски составляют ингредиенты, присутствующие в высокой концентрации: гликолевая кислота, глицерин, аргинин, вместе с такими компонентами, как кератин и гидролизованный шёлк. Все они наполняют кожу энергией, придают гладкость, свежесть и здоровое сияние. А жидкая текстура мгновенно пробуждает и насыщает кожу полезными компонентами.

Очищающий гель-уход для умывания Toleriane Дерматологическая Лаборатория La Roche-Posay представляет в России очищающий гель-уход TOLERIANE с успокаивающей формулой. Новая формула геля отличается минималистичным составом: содержит только одно мягкое поверхностно-активное вещество для очищения — коко-бетаин, оно вырабатывается из жирных кислот кокосового масла и предотвращает изменения pH кожи. Формула содержит комплекс из 3 успокаивающих ингредиентов: ниацинамида, пантенола, и термальной воды La Roche-Posay, известной своими успокаивающими свойствами, а также церамид, способствующий поддержанию естественного защитного барьера для сохранения влаги в коже.

Крем для лица и тела «Миндальное молочко и гибискус» Превратите процесс увлажнения Вашей кожи в невероятно приятную процедуру с кремом для лица и тела Миндальное молочко и гибискус от DOVE. Интенсивно питает сухую кожу Обладает нежным ароматом миндаля и гибискуса Роскошная смягчающая формула Содержит экстракт миндаля Содержит комплекс питательных компонентов DeepCare Complexвключающий в себя родственные структуре кожи натуральные компоненты и питательные эфирные масла, а также масло сладкого миндаля.

Патчи Антистресс для кожи вокруг глаз 15 минут — все, что нужно! Патчи Антистресс от VALMONT мгновенно увлажняют кожу вокруг глаз, укрепляют и тонизируют, улучшают ее текстуру. Основа патчей — биоматрикс водорослей, разглаживающий морщины. Пропитывающая основу сыворотка — микс активных ингредиентов, сокращающий выраженность темных кругов и мешков под глазами. Патчи можно использовать как SOS-средство при заметных признаках усталости и стресса (переработки, бессонные ночи, джетлаг) или на регулярной основе для поддержания идеальной кожи.

Регенерирующий концентрат-сияние для лица и области вокруг глаз Наслаждайся молодостью нон-стоп с ультраинтенсивной формулой Restart Face&Eye Concentrate! Возрождающий концентрат-сияние для лица и области вокруг глаз от MIXIT действует сразу в нескольких направлениях: работает на правильное и глубокое увлажнение, активно питает, стимулирует естественные восстановительные процессы. Ударный эффект увлажнения обеспечивает низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Имея малый вес, она легко проникает в самые глубокие слои, способствуя насыщению их влагой, выработке коллагена, замедлению клеточного старения и увядания. Д-пантенол снимает раздражение, успокаивает, обладает омолаживающим и разглаживающим свойством, защищает кожу от стресса при встрече с негативными факторами среды. А миллионы светоотражающих частичек, преломляя свет, придают эффект мягкого перламутрового сияния.

Антивозрастной Уход Сияние Молодости 25+ После 25 лет начинаются первые возрастные изменения кожи, поэтому, если вы хотите сохранить молодость вашей кожи, обычного увлажняющего ухода уже недостаточно. Лаборатория Garnier создала специальный комплекс: растительные клетки + кофеин молодости. Комплексное антивозрастное действие: стимулирует клеточное обновление, разглаживает первые морщинки и увлажняет кожу лица. Придает коже сияние и выравнивает тон. Ваша кожа сохраняет молодость и сияние!