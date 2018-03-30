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Медики открыли, как приучить организм меньше болеть
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Медики открыли, как приучить организм меньше болеть 

МедикФорум 43 минуты назад
Фото: МедикФорум
Врачи-иммунологи дали несколько простых советов, которые помогут реже брать больничный. По словам специалистов, человек склонен к частым болезням, когда его иммунная система ослаблена и защитных ресурсы малоэффективны, пишет Hronika.info. При крепком иммунитете в организме вырабатываются антитела, которые нивелируют вредоносное влияние проникающих в него бактерий и вирусов. Как этого добиться? Вот несколько доступных в исполнении рекомендаций. Получайте достаточно витамина D. По словам практикующих врачей, он гораздо полезнее витамина С в плане укрепления иммунитета — именно дефицит витамина D приводит к ослаблению иммунных ресурсов, а в связи с этим и к болезненности. Совет медиков: регулярно бывайте на солнце, употребляйте рыбу и доступные морепродукты, например, морскую капусту. Старайтесь не быть пассивным курильщиком. Эксперты предостерегают о том, что пассивное курение включает в себя не только вдыхание прокуренного воздуха, но и ношение пропитанной табачным дымом одежды. Микрочастицы, оседающие на ткани, из которой она сшита, а также на волосах, содержат в себе опасные для здоровья соединения. Совет медиков: избегайте прокуренных мест, но если все же приходится там бывать, принимайте душ, ополаскивайте волосы и стирайте одежду. Как можно реже пользуйтесь антибактериальными продуктами, например, тем же мылом или салфетками. Некоторые научные данные подтверждают, что входящие в их состав компоненты как раз разрушают защитный бактериальный слой на слизистых и коже — это дает возможность патогенам легче проникнуть в организм. Совет медиков: не стремитесь к стерильной чистоте, немного загрязнения лишь тренирует иммунитет и повышает его способность сопротивляться вирусам. Ранее МедикФорум писал о том, почему именно весной могут начаться неприятные проблемы с кожей.
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