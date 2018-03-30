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Как молочные коктейли вредят здоровью
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Как молочные коктейли вредят здоровью 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что молочные коктейли могут вызывать болезни сердца. Исследования показали, что через четыре часа после употребления напитка, кровеносные сосуды частично теряют способность к расслаблению.
Из-за жесткости сосудов возникает риск повышенного давления и сердечных приступов. Также молочные коктейли в среднем содержат около 1000 калорий, повышают уровень жиров и холестерина в крови.
Согласно исследованиям, четыре часа — это приблизительное время, необходимое для переваривания пищи. Через четыре часа у людей, употреблявших молочные коктейли, отмечалось большое количество фермента миелопероксидазы. Именно его эксперты считают ответственным за развитие сердечных приступов.
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