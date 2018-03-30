Как молочные коктейли вредят здоровью

Ученые выяснили, что молочные коктейли могут вызывать болезни сердца. Исследования показали, что через четыре часа после употребления напитка, кровеносные сосуды частично теряют способность к расслаблению.

Из-за жесткости сосудов возникает риск повышенного давления и сердечных приступов. Также молочные коктейли в среднем содержат около 1000 калорий, повышают уровень жиров и холестерина в крови.

Согласно исследованиям, четыре часа — это приблизительное время, необходимое для переваривания пищи. Через четыре часа у людей, употреблявших молочные коктейли, отмечалось большое количество фермента миелопероксидазы. Именно его эксперты считают ответственным за развитие сердечных приступов.