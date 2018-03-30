Названы типичные ошибки в использовании косметики

Можно годами пользоваться тональным кремом или кондиционером для волос, — но делать это неправильно. Мы выбрали из всеобщего хаоса оплошностей и заблуждений несколько ошибок в использовании косметических средств, которые совершаются многими. Применение кондиционера. Прежде всего, кондиционер нужно правильно наносить — не от корней и до кончиков волос, а только по длине, не затрагивая кожу головы. Также следует всегда внимательно читать этикетку продукта. Иногда, например, его нужно смывать сразу же, иногда -держать на волосах по несколько минут. Кроме того, кондиционер наносится на волосы до использования шампуня. Применение сыворотки. Правильно наносить сыворотку на кожу не только до увлажняющего крема, но и вечером, — а не утром. В состав этого косметического средства могут входить компоненты, которые повышают чувствительность кожи к воздействию ультрафиолета. Салфетки для удаления макияжа. Неправильно думать, что такие салфетки могут заменить собой умывание. Более того, их постоянное использование грозит закупоркой пор кожи и появлением акне. Применение тонального средства. «Тональник» ни в коем случае не наносится на «голую» кожу. Перед использованием тонального средства нужно увлажнить кожу кремом, а в идеале добавить еще и базу под макияж. Применение консилер. Данным средством маскируют проблемную кожу в области нижнего века, и многие наносят его именно что на кожу. Но профессиональные визажисты советуют использовать в первую очередь свое обычное тональное средство, и только после него — консилер. Ранее МедикФорум писал о причинах, из-за которых лицо утром может выглядеть «помятым», а кожа — испортившейся.