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Причины отечности ног и возможные последствия
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Причины отечности ног и возможные последствия 

МедикФорум 26 минут назад
Фото: МедикФорум
Основными причинами отечности ног являются любовь к соленой еде, сидячий образ жизни, заболевания вен, сердечная недостаточность, заболевания лимфатической системы, почек, беременность. Отечность часто появляется до того, как в организме обнаружено заболевание-причина, она является сигналом организма, просьбой о помощи. Если вовремя не обратить на это внимание, можно заполучить несколько серьезных осложнений. Если запустить заболевания сердечно-сосудистой системы можно столкнуться с самыми печальными последствиями: инсультом, инфарктом, смертью. Заболевания лимфатической системы, а именно лимфодерма, имеют среди симптомов отечность ног только на ранних стадиях. Впоследствии появляются сильнейшие отеки всего тела, трофические язвы и другие сложности. Венозные заболевания, в особенности расширение вен, должны лечиться на ранних стадиях и в как можно более раннем возрасте. Отеки ног лишь первый шаг к тромбозу, который грозит закупориванием вен. Отеки ног в период беременности встречаются у многих женщин, они могут сигнализировать о развитии варикозного расширения вен и сильной нагрузке на почки. Самое неприятное и опасное — это гестоз. Гестоз — осложнение беременности, которое характеризуется высоким артериальным давлением и имеет угрозу выкидыша. Ранее врачи рассказали об отечности в организме.
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