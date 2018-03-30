10 полезных сайтов с бесплатными тренировками

Множество людей выбирают домашний формат тренировок по нескольким причинам: нет поблизости подходящего спортзала, не удается выкроить время на занятия с тренером, хочется сперва скинуть лишние килограммы вдали от посторонних глаз.

Как бы то ни было, лучше всего подобрать для себя подходящую по интенсивности и времени программу, чтобы точно знать что делать — и контролировать результаты. Для этого можно выбрать один из бесплатных сайтов с программами тренировок из нашего списка — и результат точно порадует вас уже очень скоро, особенно если учесть, что некоторые из них бонусом предлагают еще и подробную программу здорового питания для спортсменов и любителей.

Free Trainers

На этом сайте — восемь программ для людей с совершенно разным уровнем подготовки и целями. Довольно просто определиться, что вам больше подходит: кардиотренировки для быстрого сброса веса и повышения выносливости и общего тонуса, наращивание мышечной массы и силы, тренировки со вспомогательными элементами наподобие эспандера или фитнес-мяча, круговые тренировки. Все, что нужно, — зарегистрироваться, чтобы видеть все возможные программы в личном аккаунте.

Перед непосредственным началом тренировок предлагается создать личное расписание и подобрать индивидуальную нагрузку. Сперва вы отмечаете свой уровень физической подготовки и планируемый режим занятий — затем готовый план загружается в персональный календарь.

Программа предполагает по два варианта упражнений — можно выбрать одно из них, выполнить оба по очереди или менять их в зависимости от настроения. Любое из упражнений сопровождается табличкой с указанием задействованных мышц, правилами выполнения и фотографией или гиф-файлом. Если этого будет недостаточно для понимания, можно скопировать название и найти кучу роликов в YouTube. Существует и возможность создать собственную группу, сформировав ее по любому желаемому признаку, пригласить туда друзей и заниматься вместе в режиме онлайн.

Workout

Сайт для тех, кто желает заниматься с утяжелителями и турником, множество советов от профессионалов и экспертов помогут освоить разнообразные упражнения. Помимо детального описания разнообразных техник, они включают в себя полезную информацию, которая пригодится любому начинающему бодибилдеру, например о питании и правильном дыхании. Очень полезно для тех, кто намерен дальше заниматься серьезными тренировками.

Muscle & Strength

Программы на сайте делятся на группы в зависимости от исходных целей и уровня подготовки посетителей: для похудения, наращивания мышечной массы, увеличения силы. В описании каждой программы детально указаны цель, необходимое оборудование, регулярность тренировок и исходный уровень. Если вам подходит по всем пунктам конкретный вариант, вы просто скачиваете PDF-файл и занимаетесь по предложенному графику.

Каждая программа содержит ссылки на страницу с описанием и видео правильного выполнения упражнения, так что можно обойтись и без знания английского языка. Бонус — планы полезных диет, которые очень пригодятся на пути к идеальному телу.

Exercise

Из почти семи сотен планов тренировок на сайте 26 — бесплатны, среди них можно подобрать подходящую как для новичков, так и для более продвинутого уровня. Достаточно выставить фильтры по полу, физическому состоянию и целям. Каждая из программ включает в себя описание целевых мышц и качества, которые тренируются конкретным упражнением, указывается количество подходов и повторений и регулируется время отдыха между ними.

Приятный бонус — готовый план питания, собранный в один файл с различными вариантами здоровых блюд и перекусов. Указываются количество калорий и несколько вариантов конкретных блюд, адаптированных под конкретные запросы.

WodCat

Сайт для любителей кроссфита: генератор тренировок дня поможет составить подходящую программу на каждый день с учетом изменения нагрузки на различные группы мышц.

В существующих фильтрах можно сразу указать нужную категорию желаемой нагрузки, уровень физподготовки, вид упражнений — от гимнастики до тяжелой атлетики — и уровень сложности. Все описания готовых программ предоставляются на русском языке и сопровождаются видеороликом с техникой выполнения. Для разнообразия можно генерировать случайную тренировку одним кликом, чтобы не ограничиваться рамками одной программы. Внимание: особо сложные упражнения, например рывок или выходы на турнике, рекомендуются только для ознакомления — осваивать технику лучше все же под присмотром опытного тренера, для самостоятельного разучивания они не очень подходят.

Домспорт.ru Целый портал, посвященный домашнему фитнесу: с разнообразными программами, наполнение которых зависит от изначального состояния и целей, фитнес-рецептами здорового питания — можно выбирать в зависимости от уровня физической нагрузки различное калорийное суточное наполнение рациона. Кроме того — интересные и полезные статьи на тему спорта и здорового образа жизни вообще, видеоблоги и многое другое.

Krasota-zdorove

На сайте можно подобрать индивидуальный план тренировок в желаемом виде фитнеса, включая такие виды, как йога или шейпинг. Изначальный фильтр позволяет учесть все необходимые для расписания параметры: учитываются пол, возраст, вес и желаемые цели тренировок.

Отдельный раздел посвящен подробному описанию физиологии всех процессов, которые запускаются вместе со стартом конкретных тренировок, перечислены мотивационные моменты, есть онлайн-калькуляторы потребления воды и калорий. Есть обширный раздел с видеоуроками, а в перерывах между тренировками стоит почитать статьи, в которых просто и доступно рассказывается о видах спорта и здоровом питании.

Твой тренер

Отличный вариант для того, чтобы выбрать себе необходимую программу: на сайте предоставлено множество подобранных по сложности вариантов упражнений от именитых звезд отечественного фитнеса, от самых простых до довольно сложных и интенсивных.

Помимо собственно упражнений и фильтров на изначальное состояние есть возможность выбора оптимального режима питания, онлайн-калькуляторы, возможность обратной связи с автором конкретной программы, ведения онлайн-дневника, в котором фиксируются текущие задачи и результаты, статьи и многое другое.

Тренировки для начинающих

Сайт сделан специально для тех, кто только начинает свой путь в мире фитнеса. Подобрана программа тренировок с базовыми упражнениями и внятными объяснениями, почему нужно выполнять именно таким образом и какие группы мышц при этом задействованы. Для продвинутого уровня может оказаться скучновато, а для новичков — отличный вариант с проработкой во время каждой тренировки мышц всего тела, да еще и в таком режиме, что надоесть подборка просто не сможет.

Fitness-online

Подборка, состоящая из множества программ на любой вкус и изначальный уровень. Необходимо изначально авторизоваться на сайте — в их числе стрип-пластика, фитнес для беременных, арабский танец или стрейчинг, но есть и более традиционные виды — для фитнес-зала, или домашних силовых упражнений, или кардионагрузки. Программы упражнений рассчитаны на конкретный промежуток времени с выставлением реальных целей и возможностью промежуточной фиксации результатов.