Как перестать заедать эмоции?

Многие считают, что в провале диет виновата нехватка мотивации или силы воли, но психологи говорят о том, что причиной неудачи в поддержании здорового веса можно смело назвать эмоциональное питание. Заедание эмоций, балование себя сладким, попытки справиться со стрессом с помощью еды — все это симптомы эмоционального аппетита. После того как эмоции опознаны, а питание становится осознанным, будет легче придерживаться здорового рациона и следить за своим весом.

Аппетит или голод

Важно понимать, что существует эмоциональный аппетит и естественный голод. Естественный голод возникает постепенно, и мы можем легко продержаться еще какое-то время до следующего приема пищи. Эмоциональный аппетит появляется резко, и мы чувствуем, что если сейчас же не съедим желанный продукт, то буквально взорвемся или умрем. Это происходит из-за неумения идентифицировать и справляться со своими эмоциями. В этот момент нужно перенести фокус с тела на чувства. Желание съесть сладкое или жирное — это симптом, а нужно дойти до самой причины.

Для начала следует научиться отличать эмоциональный аппетит от естественного голода. Если вам захотелось есть, подумайте, как давно был последний прием пищи и что вы ели. Если прошло действительно много времени, возможно, вам просто пора поесть. В этом случае должен быть либо осознанный перекус, либо полноценный прием пищи. Если же вы ели недавно и вам резко захотелось какого-то определенного блюда, вкуса или текстуры, скорее всего, это аппетит эмоциональный. После того как вы поддадитесь сиюминутному порыву, вы не почувствуете удовлетворения, у вас останется чувство вины. А прием пищи, продиктованный естественным голодом, приносит наполненность и удовлетворение.

Аппетитные эмоции

Чаще всего мы заедаем грусть, страх, стыд, гнев, скуку и одиночество. Другой вариант эмоционального перекуса — это поощрение себя вкусным за хорошо сделанную работу. Корни эмоциональных проблем с едой всегда уходят в детство или подростковый возраст. Большинство из нас в детстве слышали такие фразы: «Съешь суп — получишь конфетку», «Будешь хорошо учиться — купим торт», «Закончишь четверть на отлично — сходим в кафе». Если мы ударялись или расстраивались, чаще всего родители и бабушки давали нам какое-то лакомство, чтобы успокоить. Другой вариант — это недостаток вкусного в детстве. Если получить сладкое получалось только по праздникам, а ежедневное питание было скучным и однообразным, то вкусная еда становилась символом успешной и наполненной жизни. Поэтому в моменты, когда вам нужно почувствовать уверенность в себе и поддержку, вы можете обращаться к еде.

Это, конечно, поверхностные варианты, ведь настоящие корни проблем, связанных с питанием, у каждого человека свои.

Первые шаги к «исцелению»

Если вы хотите научиться питаться более осознанно, попробуйте вести дневник, в котором будете записывать, какие эмоции возникали у вас в течение дня и какая еда за этим следовала. Этот простой прием поможет понять, что именно вы заедаете. После этого можно начинать разбираться с самими эмоциями. Когда вы разобрались, какие эмоции вызывают желание съесть тот или иной продукт, гораздо проще будет себя контролировать.

Для того чтобы лучше понять свои отношения с едой, задайте себе вопросы: «Что у меня ассоциируется с едой?», «Какие мои первые впечатления, связанные с едой?», «Что я помню о питании из детства?», «Как относятся к еде в моей семье?». Приготовьтесь к тому, что вам потребуется время, для того чтобы со всем этим разобраться. Возможно, какие-то ответы будут для вас неприятны, но спросить себя нужно обязательно. Если у вас хорошие, доверительные отношения с родителями, расспросите их о том, как вы в детстве питались, было ли у вас в семье достаточно еды и какие традиции и ритуалы были связаны с застольем. Попробуйте вспомнить, когда первый раз вы использовали еду для того, чтобы справиться с какой-то эмоцией, подавить стресс или наградить себя. Вспомните, что в этот момент вы чувствовали. Так вы установите диалог с собой, чувствами и со своим телом.

Современное общество всячески показывает нам, как важно концентрироваться на позитиве и избегать негативных эмоций. В итоге это приводит к тому, что мы подавляем сложные эмоции. А они никуда не исчезают, а копятся в подсознании. В итоге мы оказываемся неспособными справляться со стрессом, потому что не умеем проживать такие ситуации. Человек или закрывается, или истерит, или уходит во вредные привычки, одна из которых — переедание или эмоциональные перекусы. Для того чтобы стресс не выбивал вас из седла, важно не бояться негативных эмоций и ситуаций, потому что они — часть жизни. Если вам грустно, страшно, стыдно, признайтесь себе в этом. Честно «зарегистрируйте» эмоции, признайте, что вы живой человек, который имеет право делать ошибки, грустить или испытывать не самые приятные чувства. Если вы не будете их подавлять, то не будет потребности в «помощи» еды для того, чтобы прожить эмоцию. Максимова Марина Петровна Главный врач

Победа над перекусами

Для того, чтобы справиться с эмоциональными перекусами, есть несколько приемов.

Отвлечение

Если вы почувствовали, что вам резко хочется съесть конфету, или печенье, или еще что-то, что не вписывается в ваш здоровый рацион, отвлекитесь от этого желания хотя бы на несколько секунд. Психологические исследования показывают, что для того, чтобы победить импульсивное желание, достаточно просто отвлечься. Если рука потянулась к конфете, вы можете сказать себе, что съедите ее, но только после того, как что-то сделаете. Например, вымоете тарелку, или сделаете одно-два упражнения, или просмотрите свою ленту в Инстаграм. Действие может быть любое. Главное — чтобы вы отвлеклись от сиюминутного желания перекусить. Вы заметите, что через несколько минут это желание пройдет.

Контакт с собой

Другой способ не поддаться эмоциональному аппетиту — войти в контакт со своими чувствами. Почувствовали желание съесть что-то вредное — остановитесь и спросите себя: «Что я сейчас чувствую?», «Какие эмоции испытываю?», «Что я хочу исправить с помощью этого перекуса?». Если вы это сделаете и честно ответите на свои вопросы, то, скорее всего, желание перекусить отступит.