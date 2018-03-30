Как гормоны влияют на наш вес?

Исследование влияния гормонов на набор и потерю веса все еще ведутся, однозначных результатов до сих пор нет, но некоторые факты ученым все-таки удалось собрать. Уже известно, что существуют гормоны, влияющие на наш вес, аппетит и чувство насыщения, а также то, что и другие гормоны косвенно могут влиять на фигуру.

Лептин

Гормон лептин выделяется из жировых клеток и продвигается по крови к нашему мозгу, где дает сигнал, что мы наелись. Этот гормон позволяет нам вовремя почувствовать насыщение и отложить вилку. Но если баланс лептина в организме нарушен, то мы перестаем понимать, когда наелись. Избыток лептина случается в первую очередь из-за неумеренного употребления сахара и полуфабрикатов. Старайтесь не превышать 5 порций фруктов в день, также сведите к минимуму употребление сладостей, особенно содержащих сахар-рафинад. Организм начинает перерабатывать сахар в жиры, поэтому уровень лептина повышается. Когда его в нашем организме слишком много, тело становится невосприимчивым к его сигналам. Мозг перестает получать информацию о том, что мы наелись, и мы продолжаем есть и набирать вес.

Кроме сахара излишнему производству лептина в организме способствует высокий уровень стресса, которому мы ежедневно подвергаемся. Так называемый гормон стресса кортизол приводит к тому, что организм производит больше жира, так как нашим предкам это было необходимо для выживания в стрессовых ситуациях. Чем больше жира, тем выше уровень лептина. Очевидно, что снизив стрессовые ситуации в своей жизни, вы не только станете жить спокойной и счастливой жизнью, но и поможете своему организму поддерживать здоровый вес.

Греллин

Гормон грелин оказывает влияние на наш аппетит. Он образуется в желудке и посылает сигналы голода в мозг. Если уровень грелина в организме нарушен, мы употребляем больше еды, а значит и больше калорий. Самое неприятное в том, что грелин активно вырабатывается, как только мы садимся на диету для похудения. Это одна из причин, почему жесткие диеты редко приводят к желаемому результату в долгосрочной перспективе. Постепенные перемены в питании не приводят к гормональным скачкам, поэтому работают лучше. Ешьте каждые 3 часа, чтобы избежать повышения грелина, и пейте 1-2 стакана воды за 20 минут до еды.

Чтобы стабилизировать уровень грелина, избегайте голодания, жестких ограничений в питании, недосыпа. Следите за тем, чтобы в вашем рационе были «хорошие» углеводы (цельнозерновые крупы) и достаточно белка. Не стоит превышать норму употребления в жира — это 6 чайных ложек в день, преимущественно из нерафинированных растительных масел. Наращивание мышечной массы и потеря жировой тоже способствуют контролю за аппетитом.

Для того чтобы быть хозяином своего организма, нужно держать под контролем гормональную систему. Для этого не реже 1 раза в год следует сдавать кровь и проходить обследование у эндокринолога, который подскажет, нужна ли гормональная терапия или достаточно перемен в питании и образе жизни. На набор веса влияют и мелатонин, и кортизол и другие гормоны, поэтому важно следить за их уровнем и вовремя принимать меры. Максимова Марина Петровна Главный врач

Щитовидная железа

Организм — сложная система, поэтому нельзя сказать, что, отрегулировав работу лептина и грелина, вы избавитесь от проблем с весом. Переедание — проблема, связанная не только с гормонами, отвечающими за аппетит и чувство насыщения. Важно следить и за качественной работой щитовидной железы, ведь нарушение ее деятельности приводит к психоэмоциональным расстройствам, депрессивным состояниям, тревожности, что в свою очередь ведет к перееданию или отказу от еды. Следите, чтобы в рационе присутствовала йодированная соль, водоросли, продукты, богатые цинком (морепродукты, тыквенные семечки), принимайте БАДы с рыбьим жиром и витамином Д.

Инсулин

Другой гормон, косвенно влияющий на набор веса, — это инсулин, который образуется в поджелудочной железе и отвечает за переработку сахара. Алкоголь, повышенное употребление сладостей, сахара-рафинада, простых углеводов, злоупотребление фруктами приводят к тому, что у организма вырабатывается нечувствительность к инсулину, вызывая скачки сахара в крови. Это способствует не только развитию диабета 2-го типа, но и набору веса. Чтобы этого не случилось, пейте достаточно воды в течение дня, занимайтесь спортом, увеличьте количество и разнообразие овощей в своем рационе, сведите к минимуму сладкое и полуфабрикаты.

Мужские и женские гормоны

Нарушение баланса женских и мужских гормонов — эстрогена, прогестерона и тестостерона — тоже может оказывать влияние на набор лишнего веса. Даже если вы не пользуетесь противозачаточными таблетками, гормональный дисбаланс может случиться из-за употребления некачественных продуктов животного происхождения. Мясная и молочная продукция наполнена гормонами, которыми колют коров и свиней. Выходом в такой ситуации может стать переход на фермерские и деревенские продукты. Кроме того, на баланс этих гормонов влияет злоупотребление алкоголем, фастфудом, рафинированными сладостями.

Гормональные проблемы могут возникать не только из-за употребления вредных продуктов, но и из-за внешних факторов. Химическая косметика и бытовая химия, токсины из водопроводной воды и загрязненного воздуха — все это негативно сказывается на нашем здоровье и даже на фигуре. Старайтесь пользоваться натуральной косметикой, качественной бытовой химией, пользуйтесь фильтрами для воды и очистителем воздуха дома.