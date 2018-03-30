5 полезных гаджетов, которые помогут похудеть

Универсального решения для быстрого снижения веса по сей день нет и пока не предвидится, однако прогресс в этой сфере все же не стоит на месте. Ежегодно появляется немалое количество умных устройств, которые позволяют ускорить процесс похудения, отслеживать успехи в этом направлении и даже просто мотивируют заниматься сортом. Именно мотивации обычно и не достает людям, ставящим перед собой цель обрести рельефное и подтянутое тело. Задача эта действительно не из легких, но, если использовать несколько полезных гаджетов, дело пойдет быстрее, да и сам процесс начнет доставлять удовольствие.

Смартфон

Да, как это ни странно, но именно смартфон может стать вашим самым главным помощником в снижении веса. И дело не только в том, что многие другие нужные вам аксессуары подключатся именно к нему. Смартфон может быть главным мотиватором и персональным тренером, который будет напоминать о необходимости выполнить ряд упражнений и давать дельные советы. Для этого нужно лишь установить специальные приложения, выбор которых очень велик.

В магазине приложений на вашем смартфоне достаточно ввести в поиск «фитнес», «похудение» или «тренировки», и вам будет представлен целый ряд полезных сервисов. По описанию, отзывам и оценкам можно подобрать именно то, что вам нужно. К примеру, это может быть приложение — помощник для составления программы упражнений, удобный сервис для отслеживания физической активности или даже инструмент учета полученных калорий. Вариантов масса, главное — найти тот, который понравится вам.

Фитнес-трекер

Смартфон недаром шел в этом списке первым, ведь он крайне необходим для полноценного использования фитнес-браслетов. Эти аксессуары в последнее время стали настолько доступными, что позволить себе их может практически каждый. С их помощью вы сможете отслеживать количество шагов за день и пройденное расстояние, измерять свой пульс, а также оценивать затраченные калории. Приложение, обеспечивающее связь смартфона и браслета, на основе ваших физических данных подскажет, какие нагрузки вам необходимы для достижения поставленных целей.

Наиболее популярным решением среди гаджетов этого сегмента является Xiaomi Mi Band 2. С точки зрения надежности, качества и доступности равных ему нет. В среднем цена его обычно не превышает и 2 000 рублей. Браслет прост в настройке и использовании, защищен от влаги, да и заряжать каждый день его не придется — автономность достигает 20-25 дней. Если же вам нужен более профессиональный наручный гаджет, который сможет распознать даже упражнения на тренажерах, стоит обратить внимание на аксессуары Garmin, Polar и Suunto. Они обойдутся куда дороже трекера Xiaomi, но для людей, живущих спортом, их цены вряд ли станут преградой.

Миостимулятор

Вопреки расхожим мнениям миостимуляторы, заставляющие мышцы сокращаться под действием электрических импульсов, действительно способствуют сжиганию лишнего жира в организме. Но не стоит надеяться, что, периодически надевая пояс с таким устройством, вы сразу начнете худеть. Нет. Чтобы такой гаджет действительно работал, вам необходимо стимулировать снижение веса, соблюдая диету и выполняя физические упражнения. Только в комплексе со всем этим миостимуляторы начнут приносить ощутимую пользу.

В свободной продаже доступны самые различные модели поясов и вибромассажеров, предназначенные для сжигания жира и простого расслабления после тяжелого рабочего дня. Цены наиболее популярных решений начинаются с 1 500 рублей. Сотни отзывов от владельцев позволят вам понять, для чего именно и как стоит применять тот или иной стимулятор.

Умная скакалка

По эффективности и пользе для организма упражнения со скакалкой превосходят даже занятия на велотренажере и плавание, поэтому совсем не удивительно, что этот спортивный снаряд тоже начали наделять умной начинкой. При связи со смартфоном в специальном приложении вы сможете отслеживать количество совершенных прыжков, затраченные калории и другую статистику по вашим упражнениям.

Ярким примером умных скакалок являются гаджеты Tangram Smart Rope, имеющие встроенные светодиоды и способные работать без подзарядки более месяца (36 часов тренировок). Использование этой скакалки, как и любой другой, отлично способствует сжиганию жира и снижению веса. Также занятия с ней положительно скажутся на улучшении выносливости организма, укреплении мышц ног, а также сердечно-сосудистой и дыхательной системах.

Умные весы

Современные напольные весы позволяют не только узнать свой вес, но также отправить статистику измерений на смартфон и предоставить более детальные данные о процентном соотношении жировой, мышечной и костной ткани. При этом по анализу ваших взвешиваний приложение, созданное для подключения к весам, может дать полезные советы относительно нагрузок и правильного питания.

Особенно дорогими такие весы тоже не назовешь, сейчас довольно популярные модели обойдутся в среднем от 2 000 до 4 000 рублей в зависимости от функциональности. В пример можно привести REDMOND SkyBalance 740S, Xiaomi Mi Body Composition Scale или Picooc Mini WH. Всем им необходимо лишь синхронизироваться с вашим смартфоном по Bluetooth, и ваши взвешивания всегда будут в приложении. Такие данные очень удобно сопоставлять со статистикой физической активности, отслеживая взаимосвязь физических упражнений и потери веса.

В заключение еще раз напомним, что снижение веса — это непростой процесс, требующий от вас максимума усилий и терпения. Все указанные гаджеты не творят чудеса и не позволяют вмиг прийти в форму, но с их помощью эта задача уже не покажется настолько сложной и невыполнимой. Вы сможете отслеживать каждую маленькую победу над собой и каждый новый успех на пути к желаемому результату. Ставьте цели и достигайте их!