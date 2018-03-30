Как худеть правильно и быстро: 10 советов от врача

Кажется, с наступлением весны проблема похудения начинает волновать вообще всех — не только тех, у кого присутствуют реальные проблемы с лишним весом. Найти подходящий способ избавления от лишних килограммов и сантиметров на талии и бедрах часто оказывается очень непросто. Со всех сторон предложения одно заманчивее другого, обещающие моментальные результаты едва ли не за неделю — что, конечно же, никак не может быть здоровым, а потому довольно недальновидно: красота красотой, но испортить здоровье можно основательно.

Разумным, пожалуй, будет выслушать советы специалиста — в данном случае врача-эндокринолога, специалиста клиники «Мир Красоты» Марины Максимовой . Что делать, если намерение обрести идеальную фигуру становится решением предпринимать конкретные шаги, но способ терять вес до сих пор не выбран? Как похудеть правильно, быстро и не навредить при этом собственному здоровью?

Не спешите сбросить сразу весь лишний вес Сразу определимся, что значит — похудеть быстро. Это означает постоянное длительное снижение веса: от 1,5-2 до 3 кг в неделю. Темпы могут быть совершенно разными, они зависят от изначального физического состояния, веса и гормонального фона, двигательной активности конкретного человека и устоявшихся пищевых привычек.

Излишняя поспешность — одна из самых главных ошибок на пути к обретению идеального тела: многим знакома ситуация, когда в стремлении как можно скорее похудеть человек перестает питаться вообще или ограничивает свой рацион условным листиком салата в сутки. Да, довольно быстро такой метод действительно приводит к потере нескольких килограммов, но это очень непрочная победа: на листике салата невозможно жить долго, это приведет либо к компенсации недоедания или голода перееданием, которое вернет с лихвой потерянный вес, либо серьезно испортит здоровье.

Поэтому лучшим решением будет постепенное и стабильное похудение после консультации со специалистом, который исключит гормональные проблемы, требующие медикаментозной коррекции. Принимать любые препараты по своему выбору строжайше запрещено, что бы ни обещала реклама.

Сбалансируйте свое питание

Еще одна очень распространенная ошибка желающих похудеть — выбор несбалансированной диеты. Остановив свой выбор на одной из модных белковых диет, например, такой человек порой вовсе отказывается от употребления углеводов — и поначалу результаты его вдохновляют, килограммы уходят, чувства голода не возникает. Какова оборотная сторона эффекта такого похудения?

Те же белковые диеты повышают уровень холестерина в крови, недостаток углеводов приводит к засорению организма кетоновыми соединениями: в норме они образуются в организме в процессе расщепления жиров, поступающих с пищей, а затем расщепляются до простейших молекул сами и выводятся наружу естественным путем. Но для этого в организм должны поступать и углеводы — если их нет, эти процессы тормозятся, у человека появляются апатия, слабость и депрессии, ухудшается сон.

Поэтому в рационе должны присутствовать все продукты: белки, здоровые сложные углеводы в виде круп и овощей, много клетчатки, фруктов, орехов и зелени. Без жиров тоже довольно сложно обойтись, хотя они и прибавляют калорий, — растительные масла хорошего качества непременно должны остаться в ежедневном употреблении.

Принимайте витамины

Любая диета, даже самая здоровая, часто означает ограничение не только объема пищи, но и изменение состава питательных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов. Их обязательно нужно восполнять, и вот почему.

Если дефицит витаминов никак не компенсируется, организм начинает «бунтовать» — в первую очередь, чувством голода или проблемами с органами и тканями. Держать на таком фоне диету становится если не невозможным, то довольно сложным. Лучше всего подобрать для себя комплекс в соответствии с индивидуальными потребностями — мультивитамины в этом смысле не подходят практически никому.

Планируйте похудение заранее

Как определить, что человек собрался завтра лететь на пляж? Очень просто — вчера он сел на диету. Такая ситуация случается время от времени с любым из нас — неожиданно возникает повод и тогда достичь желанного похудения хочется любой ценой.

Этого делать не нужно — возникает «эффект качелей», когда килограммы то уходят в результате изнурительной и часто однобокой диеты, затем возвращаются со знаком плюс, затем снова возникает повод — и человек опять принимается истязать себя. Для здоровья это гораздо вреднее, чем просто наличие лишнего веса. Гораздо разумнее поставить себе заранее реальную цель, составить план действий — и действовать по нему.

Закрепляйте результат

Обретенные в результате перехода на более здоровое и сбалансированное питание новые пищевые привычки приведут к тому, что и результат останется надолго, но для этого требуется не просто на время отказаться от некоторых продуктов — сладкого, жирного и вредного, но и полностью пересмотреть свои привычки на много лет вперед. Если вы будете придерживаться новых правил, изредка позволяя себе полакомиться небольшим кусочком торта, например, — благо, можно найти очень здоровые и низкокалорийные варианты — результат останется с вами надолго.

Не пропускайте приемы еды Тот набор калорий, который вы поставили для себя обязательным, вы должны получать более или менее равномерными порциями в течение дня: довольно глупо съесть на завтрак яичницу с салом, например, а затем весь день грызть одну маленькую морковку и страдать от голода. В идеале завтрак должен составлять 45% всех дневных калорий, обед — 30%, а ужин — быть максимально легким. На перекусы остаются совсем легкие закуски или фрукты.

Взвешивайтесь раз в неделю

Чаще этого делать не нужно — любой человек довольно легко приходит в отчаяние, увидев, что стрелка весов со вчерашнего дня не сдвинулась ни на миллиметр. Кроме того, нужно учитывать, что женский гормональный цикл, например, часто приводит к набору лишних килограммов. Очень полезно контролировать процесс похудения не только весами, но и сантиметровой лентой — там, где не видно колебания веса, часто происходит уменьшение объемов тела, то есть жир на теле перераспределяется — и это показатель того, что вы все делаете верно и нужно продолжать действовать в том же духе.

Подберите косметологические процедуры

Кроме перехода на здоровое питание с подсчетом калорий и увеличения физической нагрузки можно прибегнуть к очень приятным и эффективным косметологическим процедурам — обертываниям, массажу и так далее. Очень полезны для похудения обертывания с водорослями, шоколадом или специями, ускоряющими выведение шлаков из организма. Великолепно зарекомендовали себя лимфодренажные процедуры наподобие прессотерапии, душ Шарко, сауна или криосауна.

Эти процедуры приведут мышцы и кожу в тонус и повысят собственную самооценку. Кроме того, они действительно помогают избавляться от лишнего подкожного жира, формируя привлекательную фигуру.

Найдите партнера и компаньона

Человек — социальное животное: мы так устроены, что гораздо охотнее занимаемся чем угодно «за компанию» или под бдительным контролем. Заручитесь поддержкой друга или спутника жизни, найдите компаньона по похудению в другом месте — и проделывайте это в компании. Так будет проще получать поддержку в особо сложные моменты, да и просто — вместе с кем-то худеть веселее и приятнее.

Контролируйте уровень гормонов

Особенно это касается женщин: после 30 лет примерно в половине случаев проблемы лишнего веса связаны с теми или иными проблемами с гормонами по причине различных дисбалансов. Анализы на гормональный фон нужно сдавать регулярно — тогда, убедившись, что вы в полном порядке, можно продолжать двигаться к своей мечте о здоровом и красивом новом теле.