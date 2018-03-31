Нужно ли и как правильно носить линзы

Конечно, контактные линзы удобнее очков. Но почему же весь мир до сих пор не перешел на линзы? У каждого есть на то своя причина.

Страх

Первая причина — самая распространенная и самая обсуждаемая — психологическая. На свете довольно много людей, которые просто не могут заставить себя надеть линзу, не могут вставить или вынуть ее самостоятельно из-за того, что само прикосновение к глазному яблоку им кажется буквально вторжением во внутренности.

Синдром сухого глаза (ССГ)

Это одно из самых распространенных сейчас состояний. При ССГ слезная жидкость не вырабатывается в достаточном количестве, поэтому ношение контактных линз при выраженном синдроме действительно чревато неприятностями: линза может прилипнуть к роговице и снять ее самостоятельно будет непросто. При синдроме сухого глаза может создаваться ощущение песка в глазах, инородного тела или просто дискомфорта. Поэтому перед тем как подобрать контактные линзы, обязательно попросите специалиста провести специальную пробу на слезопродукцию.

Повреждение роговицы

Вообще наличие любых острых или хронических, воспалительных или дегенеративных заболеваний конъюнктивы, роговицы или век, травмы глаза или их последствия — это повод отсрочить ношение линз. Если появилась боль и покраснение в глазах, отек или зуд, срочно отправляйтесь к офтальмологу. Пускать на самотек или заниматься самолечением и капать капли в глаза по совету подруги или следуя рекламному призыву ни в коем случае нельзя, это может привести к необратимым последствиям вплоть до резкого снижения зрения. Есть ли решение у этих проблем? Конечно!

Кому можно носить линзы

Контактные линзы можно носить не только при близорукости и дальнозоркости, но и при астигматизме. Их назначают и детям, и взрослым.

Если линзы подобраны правильно, а пациент соблюдает правила ношения, то неприятные ощущения и последствия исключены. Если вы решили сменить очки на контактные линзы, то первое, что нужно сделать, — обратиться к офтальмологу.

Наберитесь терпения: если вы проверяли зрение более года назад, то проведение офтальмологического обследования — это лишь первый этап, а сама процедура подбора контактной коррекции состоится в следующий раз.

Кроме проверки остроты зрения на узкий и расширенный зрачок офтальмолог должен провести исследование оптических сред глаза, глазного дна со специальной линзой Гольдмана, тест на слезопродукцию (пробу Ширмера, которая и покажет, «сухой» у вас глаз или нет). На этом этапе может выясниться, что линзы вам противопоказаны.

Если противопоказаний нет, то можно назначать процедуру подбора. Специалист по контактной коррекции поможет определиться с выбором линз (они отличаются материалом и дизайном), покажет, как правильно надевать и снимать их, обязательно даст вам сделать это самостоятельно и скорректирует ошибки, если таковые будут.

Какие линзы выбрать с точки зрения длительности ношения — ежедневные или двухнедельные — это исключительно ваш выбор, строгих медицинских рекомендаций на этот счет не существует. Если остановитесь на линзах длительного ношения, соблюдайте гигиенические требования и храните линзы в специальном контейнере.

Что делать, если линзы не подходят

Самое простое решение, конечно, очки. Но бывают ситуации, когда и очки подобрать очень трудно — из-за разницы диоптрий (бывает даже, что на одном глазу близоруость, а на другом — дальнозоркость) при ношении очков может даже болеть и кружиться голова. Или из-за толщины линз очки просто оказываются очень тяжелыми и некомфортными для постоянного ношения.

В этом случае оптимальное решение — сделать лазерную коррекцию зрения. Убрать сочетание астигматизма, близорукости и дальнозоркости можно на универсальном лазере, (такие уже есть), причем это можно сделать в состоянии медикаментозного сна.