Как правильно выйти из Великого поста

Великий пост завершается 8 апреля. В рацион постящихся вернутся все те продукты, от которых они отказывались на протяжении нескольких недель. Для организма такая перестройка неминуемо обернется стрессом, поэтому перестраивайтесь на привычный режим постепенно, чтобы организм успел адаптироваться к переменам. Делимся практическими советами, которые помогут вам вернуться в привычный режим питания без вреда для организма.

Следите за размером порций

Самое главное правило, которое нужно соблюдать, возвращаясь в привычный режим питания, — не злоупотреблять. Желудок отвык от больших порций и большого количества еды. Не нагружайте его и не заставляйте работать в экстренном режиме, чтобы переварить и усвоить все съеденные продукты.

Размер вашей порции не должен превышать ладонь. Лучше питаться дробно и есть чаще, чем переборщить с едой и чувствовать дискомфорт в желудке и кишечнике. Если у вас есть небольшие тарелки, в которые помещается ровно столько еды, сколько вам нужно, то поставьте эти тарелки на видное место и первое время ешьте только из них.

Не спешите возвращать все белки разом

В течение нескольких недель в вашем рационе отсутствовали животные белки. За это время организм успел перестроиться: пищеварительная система стала вырабатывать больше ферментов, которые переваривают крахмал, клетчатку и растительный белок. А вот ферменты, отвечающие за переваривание животного белка, перестали вырабатываться. Не создавайте для организма дополнительный стресс, возвращая в свой рацион мясо в первый же день после поста.

Вместо этого добавляйте белки постепенно, чтобы пищеварительная система смогла перестроиться и снова начать вырабатывать необходимые ферменты. Начните с яиц и нежирного творога — это самые легкие белки, которые подарят вам заряд бодрости, а не тяжесть в животе.

Готовьте правильно

Чтобы помочь организму перестроиться на привычный рацион, выбирайте правильные способы приготовления еды. На время откажитесь от жарки, а также засоленных и копченых блюд. Это большая нагрузка на пищеварительную систему, которая и так переживает не самые легкие времена.

Готовьте на пару или запекайте в фольге. При этом выбирайте рыбу, морепродукты и легкое мясо (птицу, кролика). Это максимально правильная еда для первых недель после поста. На гарнир выбирайте овощи.

Не забывайте про воду

Вода играет важную роль в здоровье человека и слаженной работе пищеварительной системы. Чтобы помочь организму адаптироваться, соблюдайте грамотный питьевой режим. Выпивайте ежедневно как минимум один литр чистой воды. Разделите этот объем на целый день: пейте по стакану воды за полчаса до еды. Вода поможет нормализовать работу желудка и кишечника, ускорит обменные процессы в организме и улучшит процесс переваривания пищи.

Если у вас возникают сложности с дисциплиной, скачайте специальное приложение, которое будет напоминать вам о необходимости выпить очередной стакан воды, а также буквально "окружите" себя водой: на работе, дома, в машине.

Верните в рацион кисломолочку

Кисломолочная продукция обязательно должна присутствовать в вашем рационе в первые недели после поста. Единственное условие: выбирайте максимально легкие продукты с невысоким процентом жирности, иначе желудок взбунтуется и устроит диверсию в виде запоров, вздутия или диареи.

Включите в рацион натуральный йогурт, кефир, ряженку. В этих продуктах содержатся полезные бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника и помогут ему вернуться в привычный ритм.

Не пропускайте приемы пищи

После поста важно не пропускать приемы пищи. Четко усвойте, что ваш рацион состоит из завтрака, обеда, ужина и (при необходимости) нескольких перекусов.

Не пропускайте прием пищи, даже если вам не хочется есть. Выберите максимально легкую и ненавязчивую еду: натуральный йогурт, горсть креветок, пара овощей или фруктов. Так ваша пищеварительная система постепенно начнет входить в прежний ритм и не будет давать сбоев. А вот пропуск еды повлияет на организм, и без того истощенный после поста, не самым лучшим образом: пищеварение "встанет" и будет доставлять дискомфорт.

Ешьте осмысленно

Пост — это возможность не только напомнить себе о духовных ориентирах, но и научиться осознанно относиться к еде. Ценность такого урока заключается в том, что после поста вы не вернетесь к прошлым вредным гастрономическим привычкам и продолжите питаться осознанно.

Чтобы не растерять приобретенную мудрость, ешьте осмысленно. Не торопитесь, тщательно пережевывайте пищу, воспринимайте еду как энергию и грамотно выбирайте продукты для своего рациона. Не возвращайте в рацион "пищевой мусор" — продолжайте питаться правильно и заботиться о своем организме.