Все о тридцатой неделе беременности

Рассказывает Марина Александровна Крышня, акушер-гинеколог «СМ-Клиники».

Марина Александровна Крышня

30 неделя беременности — это третий триместр, или 7 месяцев по акушерскому сроку. Общая прибавка в весе к этому сроку составляет 10-11 килограммов.

Но важно учитывать, что на этом сроке будущая мама прибавляет в весе только за счет роста самого плода. Конкретно на этом, седьмом месяце, женщина набирает «своих» 1,8-2 килограммов. Окружность живота в этом периоде — от 80 до 100 сантиметров.

Матка на 30-й неделе беременности поднята на 10 сантиметров выше пупка, или на 30 сантиметров выше лона. Ее приблизительный размер составляет 31 сантиметр.

Анализы и медицинские обследования

На 30-й неделе будущая мама по-прежнему сдает общие анализы мочи и крови. Регулярно посещает гинеколога, где ей измеряют давление, вес, объем живота, слушают сердцебиение плода и так далее.

УЗИ С 30-ю по 34-ю неделю можно проводить УЗИ, а также скрининг. Однако и то, и другое лучше делать на 32-33 неделе беременности. К этому сроку ребенок наберет еще немного веса.

Кроме того, можно будет окончательно определить его внутриутробное положение. Если ребенок находится в тазовом предлежании, то с помощью специальных упражнений можно помочь ему повернуться головкой вниз. Так роды будут наиболее безопасны и физиологичны.

Скрининг

Скрининговое исследование на этом сроке поможет определить состояние внутренних органов малыша, их функционирование. Выявить маловодие или многоводие у будущей мамы, измерить сердцебиение плода. Кроме того, на скрининге выявляются патологии развития ребенка.

Как выглядит ребенок

Ребенок в это время продолжает набирать массу. Его рост уже около 33 сантиметров, общий вес —

1100-1200 граммов.

Будущий малыш уже выглядит практически как новорожденный.

30-я неделя беременности — еще слишком ранних срок для его появления на свет. Однако если бы так случилось, роды бы назывались преждевременными. В результате ребенок уже смог бы родиться здоровым, однако по показаниям врача в первые недели жизни ему потребовалось бы реанимационное сопровождение.

Кожа малыша на седьмом месяце начинает постепенно разглаживаться, становится все менее морщинистой. К этому времени у него сформированы дыхательная и иммунная системы. Активно развивается головной мозг, закладываются особенности психики.

Он уже знает все вкусовые ощущения и обязательно даст обратную связь, если что-то из съеденного мамой ему не понравилось.

Несмотря на то, что малыш находится в темной матке, он уже умеет реагировать на свет. Если женщина вышла на яркий свет в легкой, полупрозрачной одежде, малыш также может отреагировать.

К этому времени у ребенка сформирована мимика — он моргает, жмурится, может улыбаться.

А также потягивается, выпрямляет ручки и ножки. Однако переворачивается он уже гораздо реже — в мамином животе ему становится тесно.

Сердцебиение ребенка на седьмом месяце может легко прослушать будущий папа, приложив ухо к животу женщины. Оно составляет 140-160 ударов в минуту.

Определение пола ребенка

На седьмом месяце можно уже наверняка определить пол будущего малыша. Однако бывают случаи, когда даже на 30-й неделе пол неизвестен, поскольку во время УЗИ ребенок шевелился и закрывал свои половые органы.

Что происходит на 30-й неделе беременности: ощущения

По закону с 30-й недели беременности женщина может официально уходить в декрет и заниматься только собой. К этому сроку она значительно прибавила в весе, ее походка стала неуклюжей за счет увеличения живота. Ее сон может быть нарушенным опять же из-за довольно большого живота — перекатываться на него неудобно. Базальная температура мамы в норме ниже 37 градусов.

На этом сроке женщина должна также следить за симптомами гестоза — осложнения на поздних сроках беременности, которое проявляется головокружением, нарушением зрения, изменением цвета мочи, отеками.

Даже при проявлении одного из перечисленных симптомов нужно быстро обратиться к лечащему гинекологу.

На седьмом месяце женщина может испытывать одышку после физической нагрузки. Но при этом не нужно целый день лежать на диване. Легкие физические нагрузки, аэробику или йогу нужно продолжать. Кроме того, следует гулять на свежем воздухе с легкими передышками, чтобы восстановить дыхание. Но делайте это не через силу, а с удовольствием.

Боли в животе

Боли в животе могут быть ощутимы из-за шевелений ребенка. Он продолжает расти, а значит все более натягиваются связки, поддерживающие матку, что и вызывает неприятные ощущения.

Из-за роста матки маму могут беспокоить метеоризм (вздутие, повышенное газообразование), а также запоры. Поэтому нужно ограничить употребление продуктов, повышающих газообразование — виноград, бобовые, сладости, выпечку.

Боли в пояснице

Из-за увеличенного живота, смещения центра тяжести будущую маму беспокоит поясница. Уменьшить боли можно за счет регулярного отдыха и разгрузки позвоночника посредством легких физических упражнений.

Выделения

В норме выделения должны быть умеренными, слизистыми.

Возможно, на этом сроке они чуть более обильны, чем раньше.

Однако если их интенсивность сильно увеличена, необходимо сразу обратиться за помощью к врачу, поскольку могут начаться преждевременные роды.

Что касается цвета выделений, то они абсолютно точно не должны быть кровянистыми или мажущими с коричневым оттенком. В этом случае медицинская помощь должна быть оказана безотлагательно. Такие выделения могут говорить о предлежании и отслойке плаценты.

В этот период вы также можете ощущать подтекание мочи во время чихания или физической нагрузки. Это происходит из-за сдавливания мочевого пузыря маткой.

Тошнота

На этом сроке никакой тошноты быть уже не должно. Однако изжога вполне возможна из-за сдавливания внутренних органов. Чтобы ощущать ее как можно реже, необходимо питаться дробно.

Многоводие и маловодие

Околоплодные воды — это так называемая среда обитания ребенка. Они защищают будущего малыша от неприятных воздействий, обеспечивают его свободное передвижение. От количества околоплодных плод зависит течение и исход беременности.

Увеличенное количество вод называют многоводием. Симптомами этого диагноза может быть увеличение окружности живота выше пределов нормы.

На последних сроках количество жидкости должно составлять 1000-1500 миллилитров.

Однако в последнем триместре наиболее часто возникает маловодие — нехватка околоплодных вод. 30-я неделя — особенно опасный в этом плане период. Эта патология может вызывать у женщины сильную слабость, иногда тошноту, сухость во рту. Впрочем, может проходить и незаметно.

Недостаточное количество околоплодных вод может привести к преждевременным родам, нарушить рост и развитие плода. Однако у женщин с умеренным маловодием обычно таких проблем не возникает.

Оба диагноза — многоводие и маловодие — обнаруживаются во время УЗИ. При обнаружении патологии врач примет все необходимые меры, чтобы сохранить здоровье матери и малыша.

Что можно и нельзя делать на 30-й неделе беременности

Не рекомендуются:

• перелеты на самолете;

• сон и отдых на спине: это может стать причиной синдрома нижней полой вены (или закупорки вены), которая находится под увеличенной маткой;

• вождение автомобиля;

• посещение людных мест во время обострения сезонных заболеваний;

• употребление острой, жареной, сильно соленой пищи, газировки и любых других напитков с красителями.

Категорически запрещены сильные физические нагрузки, алкоголь и курение, кофе, посещение сауны.

А что можно?

• прогулки на свежем воздухе;

• спортивные нагрузки для беременных;

• секс по принципу «можно, но осторожно». На самом деле никаких противопоказаний на этом сроке нет, однако интимная близость должна осуществляться нежно, без резких движений и неудобных для женщины позиций.

Правильное питание и витамины

Питание должно быть здоровым, сбалансированным и дробным. Содержать сезонные овощи и фрукты. Экзотики вроде ананасов, манго, папайи лучше избегать. А также не нужно употреблять продукты, которые могут вызвать аллергию, например, клубнику, мед, шоколад.

Предпочтительны блюда из постного мяса, рыбы, а также молочные продукты, овощные супы. А вот от бобовых, мучных, кондитерских продуктов, винограда стоит отказаться — они вызывают газообразование.

Острые, пряные блюда не пойдут на пользу ни маме, ни ребенку. На этом сроке необходимо много пить — около двух литров в день. Наиболее правильный рацион для будущем мамы составит гастроэнтеролог.

Что касается витаминов, то наиболее подходящий комплекс всегда подбирает гинеколог. Стандартный набор необходимых полезных веществ для беременной включает фолиевую кислоту, витамины группы В, Е, А.

Преждевременные роды

Преждевременные роды на 30-й неделе беременности не являются нормой. На этом сроке ребенок еще не до конца сформирован.

Однако к 30-й неделе малыш уже жизнеспособен, но ему в любом случае потребуется медицинское сопровождение в виде реанимации и интенсивной терапии.

Важно помнить, что преждевременные роды — совсем не гарантия того, что ребенок родится нездоровым. Часто мамы, родившие на 30-й неделе беременности, отмечают, что воспитывают вполне себе здоровых и развитых малышей, которые ничем не отличаются от других.

Основными признаками преждевременных родов могут быть тянущие боли внизу живота или в пояснице, а также усиленные водянистые выделения. Как говорилось выше, при втором симптоме необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что касается метода родоразрешения, то здесь все зависит от положения плода, его состояния и состояния здоровья матери.

Поэтому делать кесарево сечение или нет, решает непосредственно врач.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!