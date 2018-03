Когда и сколько воды лучше всего пить?

Организму нужна вода для выполнения нормальных функций. Поэтому жизненно важно, чтобы человек пил воду каждый день в достаточном количестве.

Фото: Pixabay/TonnyNijkrake

Сколько воды нужно пить?

Человек должен пить воду всякий раз, когда чувствует жажду или если есть высокая вероятность обезвоживания.

Признаки обезвоживания

сухость рта, губ, носовых проходов и глаз;

мочеиспускание менее четырех раз в день;

сильный запах и темный цвет мочи.

Факторы, увеличивающие риск обезвоживания

жаркие условия или слишком долгое нахождение на солнце;

интенсивная физическая активность;

диабет;

понос или рвота;

употребление слишком большого количества алкоголя;

лихорадка.

Если человек теряет более 10% воды, это может быть смертельным.

Нет единого мнения о том, сколько воды человек должен пить каждый день. Тем не менее, отдел по пищевым продуктам и питанию Института медицины США (Food and Nutrition Board — FNB), заявляет что женщины ежедневно должны употреблять около 2,7 литра воды, а мужчины — 3,7 литра. Эти количества включают воду, полученную от еды, которая составляет от 19 до 20% от ежедневного потребления.

Вода — это дешевый и эффективный способ утоления жажды и замены потерянных жидкостей. Помимо того, что питьевая вода имеет большое значение для здоровья, у нее есть ряд других потенциальных преимуществ:

управление весом тела;

улучшение настроения и умственной работоспособности;

предотвращение головных болей.

Авторы одного из исследований утверждают, что люди, которые имеют высокий индекс массы тела, пьют недостаточное количество воды.

Алкоголь увеличивает потребность в мочеиспускании. Это может привести к обезвоживанию. Лучший способ избежать обезвоживания — пить алкоголь в умеренных количествах.

Советы, которые помогут уменьшить последствия похмелья

Следующие советы могут помочь предотвратить или уменьшить последствия похмелья:

не пить алкоголь на пустой желудок;

пить воду или негазированные безалкогольные напитки между потреблением алкоголя;

выпивать стакан воды перед сном.

Вода является дешевой безкалорийной альтернативой сладким напиткам и может помочь предотвратить головные боли. Однако если человек пьет воду перед сном, это может увеличить потребность в мочеиспускании в ночное время и повлиять на качество сна. Ученые ведут спор, нужно ли пить воду перед сном.

Ноктурия

Фото: NEWS.am Medicine

Питьевая вода перед сном может увеличить потребность в мочеиспускании. Ноктурия — это повышенная потребность мочиться ночью. Многократное вставание уменьшает как продолжительность, так и качество сна. Лишение сна может негативно повлиять на память, концентрацию и настроение человека. Ноктурия может наблюдаться у любого человека, в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых людей.

Причины ноктурии

Что может увеличить риск ноктурии:

доброкачественная гиперплазия предстательной железы;

гиперактивный мочевой пузырь;

диабет;

инфекция мочевого пузыря;

болезнь сердца;

запор;

некоторые лекарственные препараты.

Профилактика ноктурии

Людям с ноктурией следует избегать употребления воды поздним вечером. Перед сном люди должны также уменьшить или избегать:

алкоголь;

чай;

кофе;

какао или горячий шоколад;

газированные напитки.

