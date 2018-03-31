Когда и сколько воды лучше всего пить? 

Организму нужна вода для выполнения нормальных функций. Поэтому жизненно важно, чтобы человек пил воду каждый день в достаточном количестве.
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Сколько воды нужно пить?
Человек должен пить воду всякий раз, когда чувствует жажду или если есть высокая вероятность обезвоживания.
Признаки обезвоживания
сухость рта, губ, носовых проходов и глаз;
мочеиспускание менее четырех раз в день;
сильный запах и темный цвет мочи.
Факторы, увеличивающие риск обезвоживания
жаркие условия или слишком долгое нахождение на солнце;
интенсивная физическая активность;
диабет;
понос или рвота;
употребление слишком большого количества алкоголя;
лихорадка.
Если человек теряет более 10% воды, это может быть смертельным.
Нет единого мнения о том, сколько воды человек должен пить каждый день. Тем не менее, отдел по пищевым продуктам и питанию Института медицины США (Food and Nutrition Board — FNB), заявляет что женщины ежедневно должны употреблять около 2,7 литра воды, а мужчины — 3,7 литра. Эти количества включают воду, полученную от еды, которая составляет от 19 до 20% от ежедневного потребления.
Вода — это дешевый и эффективный способ утоления жажды и замены потерянных жидкостей. Помимо того, что питьевая вода имеет большое значение для здоровья, у нее есть ряд других потенциальных преимуществ:
управление весом тела;
улучшение настроения и умственной работоспособности;
предотвращение головных болей.
Авторы одного из исследований утверждают, что люди, которые имеют высокий индекс массы тела, пьют недостаточное количество воды.
Алкоголь увеличивает потребность в мочеиспускании. Это может привести к обезвоживанию. Лучший способ избежать обезвоживания — пить алкоголь в умеренных количествах.
Советы, которые помогут уменьшить последствия похмелья
Следующие советы могут помочь предотвратить или уменьшить последствия похмелья:
не пить алкоголь на пустой желудок;
пить воду или негазированные безалкогольные напитки между потреблением алкоголя;
выпивать стакан воды перед сном.
Вода является дешевой безкалорийной альтернативой сладким напиткам и может помочь предотвратить головные боли. Однако если человек пьет воду перед сном, это может увеличить потребность в мочеиспускании в ночное время и повлиять на качество сна. Ученые ведут спор, нужно ли пить воду перед сном.
Ноктурия
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Питьевая вода перед сном может увеличить потребность в мочеиспускании. Ноктурия — это повышенная потребность мочиться ночью. Многократное вставание уменьшает как продолжительность, так и качество сна. Лишение сна может негативно повлиять на память, концентрацию и настроение человека. Ноктурия может наблюдаться у любого человека, в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых людей.
Причины ноктурии
Что может увеличить риск ноктурии:
доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
гиперактивный мочевой пузырь;
диабет;
инфекция мочевого пузыря;
болезнь сердца;
запор;
некоторые лекарственные препараты.
Профилактика ноктурии
Людям с ноктурией следует избегать употребления воды поздним вечером. Перед сном люди должны также уменьшить или избегать:
алкоголь;
чай;
кофе;
какао или горячий шоколад;
газированные напитки.
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