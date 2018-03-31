Десять лучших средств для снятия отеков под глазами 

Ежедневый уход за областью вокруг глаз поможет снять отеки и предотвратит их появление. Мы отобрали лучшие средства на основе следующих критериев:
состав: натуральные компоненты, которые будут способствовать регенерации клеток кожи, микроциркуляции крови, тонизировать и подтягивать кожу век;
эффект: быстрое снятие отеков, а также дополнительные свойства (увлажнение и питание кожи, уменьшение темных кругов);
легкая текстура: средство должно быстро впитываться и не иметь резкого запаха;
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Легкий гель от Five Elements
Forma Eye Contour Gel от Five Elements, цена: от 810 руб.
Состав: пептиды, масло ши, экстракт овса, витамины С, Е и В3.
Эффект: повышает тонус кожи, дает выраженный лифтинг-эффект, уменьшает мелкие морщинки, темные круги и припухлости век.
Текстура: легкая гелевая, быстро впитывается.
Восстанавливающий крем от ERBORIAN
Восстанавливающий уход за кожей вокруг глаз от ERBORIAN, цена: от 3 750 руб.
Состав: шестилетний корень корейского женьшеня, гинкго билоба, имбирь.
Эффект: устраняет венозный застой, активизирует микроциркуляцию, тонизирует кожу и замедляет процесс старения.
Текстура: довольно густая, но при этом хорошо впитывается, можно использовать под консилер и тональную основу.
Регенерирующий крем от Mizon
Регенерирующий крем для кожи вокруг глаз с экстрактом слизи улитки от Mizon, цена: от 780 руб.
Состав: 80% экстракта секреции улитки, эластин и коллаген.
Эффект: разглаживает морщинки, улучшает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена, предотвращает истончение кожи век.
Текстура: кремообразная, немного тягучая, рекомендуется использовать на ночь.
Гидрогелевые патчи от Orthia
Гидрогелевые патчи E. G. F Hydrogel Golden Caviar Eye Patch от Orthia, цена: от 1 729 руб.
Состав: EGF (полипептид), коллоидное золото, аденозин, гидролизат коллагена.
Эффект: питает и восстанавливает эластичность кожи вокруг глаз, уменьшает морщинки, способствует уменьшению темных кругов.
Текстура: гелевые патчи (в упаковке 60 штук), прилагается лопаточка, которой удобно доставать патчи из упаковки.
Охлаждающий крем от Biotherm
Охлаждающий крем Aquasource Total Eye Revitalizer от Biotherm, цена: от 1 199 руб.
Состав: экстракт морского планктона, кофеин, экстракт листьев сакуры, ментол, комплекс разглаживающих полимеров (blurring polymers), витамин В3.
Эффект: моментально охлаждает кожу и заметно уменьшает темные круги под глазами. А еще вызывает в клетках кожи процессы восстановления: улучшает питание, побуждает к образованию коллагена и эластина, усиливает регенерацию тканей.
Текстура: больше похожа на гель, белого цвета с серебристым отливом.
Восстанавливающая сыворотка от Estee Lauder
Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix от Estee Lauder, цена: от 3 585 руб.
Состав: гиалуроновая кислота, экстракт резуховидки Таля (защищает от УФ-излучения и фотостарения), экстракт колы, комплекс компонентов против мимических и возрастных морщин, витамины А, B5 и E.
Эффект: питает кожу, предотвращает старение, придает упругость, свежий и отдохнувший вид.
Текстура: мягкая, лего наносится и быстро впитывается.
Пробуждающий бальзам от Vichy
Пробуждающий бальзам для контура глаз AQUALIA THERMAL от Vichy, цена: от 1 198 руб.
Состав: гиалуроновая кислота, L-каррагинан, термальная вода Vishy SPA, кофеин.
Эффект: оказывает мощное тонизирующее действие на кожу, помогает избавиться от лишней влаги, делает кожу эластичной, обеспечивает длительный увлажняющий эффект, успокаивает кожу, оказывает дренажное действие.
Текстура: гелевая с охлаждающим эффектом.
Биомаска для лица от Eco Home
Биомаска для кожи вокруг глаз «Биобьюти» от Eco Home, цена: от 570 руб.
Состав: каолиновые глины, ржаные и пшеничные отруби, мята перечная, хвощ полевой, шалфей, листья березы, зеленый чай, цветки липы, ромашки, василька синего.
Эффект: снимает отеки, устраняет покраснение и усталость век. Осветляет темные круги под глазами. Интенсивно увлажняет кожу век.
Текстура: порошковая.
Крем для кожи вокруг глаз от Koreabutik
Крем для кожи вокруг глаз Saem Urban Eco Waratah от Koreabutik, цена: от 2 175 руб.
Состав: экстракт телопеи, масло виноградных косточек, экстракт цитрусовых, экстракт календулы, экстракт лаванды.
Эффект: омолаживает кожу, снимает последствия стрессов, переутомления и недосыпаний, бережно борется с признаками старения, оказывая подтягивающее действие и устраняя отеки.
Текстура: плотная, но нежная консистенция.
Освежающий гель от Biotherm
Освежающий гель Biotherm Aquapower Fresh Eyes в «РИВ ГОШ», цена: от 799 руб.
Состав: кофеин, экстракт водорослей, ментол, термальная вода, осветляющий кальций, кристаллы марганца.
Эффект: уменьшает припухлость вокруг глаз, мимические морщины, освежает и увлажняет кожу.
Текстура: гелевая, хорошо впитывается.
Важно подчеркнуть: если отеки вызваны проблемами со здоровьем, то никакие косметические средства тут не помогут.
Нужно срочно обратиться к врачу, если:
отек век не проходит в течение длительного времени или появился в дневное время;
помимо отеков есть покраснения, зуд, жжение;
отеки настолько большие, что затрудняют движение глаз;
возникает боль и другие симптомы, которые вызывают дискомфорт.
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