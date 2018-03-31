Десять лучших средств для снятия отеков под глазами

Ежедневый уход за областью вокруг глаз поможет снять отеки и предотвратит их появление. Мы отобрали лучшие средства на основе следующих критериев:

состав: натуральные компоненты, которые будут способствовать регенерации клеток кожи, микроциркуляции крови, тонизировать и подтягивать кожу век;

эффект: быстрое снятие отеков, а также дополнительные свойства (увлажнение и питание кожи, уменьшение темных кругов);

легкая текстура: средство должно быстро впитываться и не иметь резкого запаха;

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Легкий гель от Five Elements

Forma Eye Contour Gel от Five Elements, цена: от 810 руб.

Состав: пептиды, масло ши, экстракт овса, витамины С, Е и В3.

Эффект: повышает тонус кожи, дает выраженный лифтинг-эффект, уменьшает мелкие морщинки, темные круги и припухлости век.

Текстура: легкая гелевая, быстро впитывается.

Восстанавливающий крем от ERBORIAN

Восстанавливающий уход за кожей вокруг глаз от ERBORIAN, цена: от 3 750 руб.

Состав: шестилетний корень корейского женьшеня, гинкго билоба, имбирь.

Эффект: устраняет венозный застой, активизирует микроциркуляцию, тонизирует кожу и замедляет процесс старения.

Текстура: довольно густая, но при этом хорошо впитывается, можно использовать под консилер и тональную основу.

Регенерирующий крем от Mizon

Регенерирующий крем для кожи вокруг глаз с экстрактом слизи улитки от Mizon​, цена: от 780 руб.

Состав: 80% экстракта секреции улитки, эластин и коллаген.

Эффект: разглаживает морщинки, улучшает эластичность кожи, стимулирует выработку коллагена, предотвращает истончение кожи век.

Текстура: кремообразная, немного тягучая, рекомендуется использовать на ночь.

Гидрогелевые патчи от Orthia

Гидрогелевые патчи E. G. F Hydrogel Golden Caviar Eye Patch от Orthia, цена: от 1 729 руб.

Состав: EGF (полипептид), коллоидное золото, аденозин, гидролизат коллагена.

Эффект: питает и восстанавливает эластичность кожи вокруг глаз, уменьшает морщинки, способствует уменьшению темных кругов.

Текстура: гелевые патчи (в упаковке 60 штук), прилагается лопаточка, которой удобно доставать патчи из упаковки.

Охлаждающий крем от Biotherm

Охлаждающий крем​ Aquasource Total Eye Revitalizer от Biotherm, цена: от 1 199 руб.

Состав: экстракт морского планктона, кофеин, экстракт листьев сакуры, ментол, комплекс разглаживающих полимеров (blurring polymers), витамин В3.

Эффект: моментально охлаждает кожу и заметно уменьшает темные круги под глазами. А еще вызывает в клетках кожи процессы восстановления: улучшает питание, побуждает к образованию коллагена и эластина, усиливает регенерацию тканей.

Текстура: больше похожа на гель, белого цвета с серебристым отливом.

Восстанавливающая сыворотка от Estee Lauder

Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix от Estee Lauder, цена: от 3 585 руб.

Состав: гиалуроновая кислота, экстракт резуховидки Таля (защищает от УФ-излучения и фотостарения), экстракт колы, комплекс компонентов против мимических и возрастных морщин, витамины А, B5 и E.

Эффект: питает кожу, предотвращает старение, придает упругость, свежий и отдохнувший вид.

Текстура: мягкая, лего наносится и быстро впитывается.

Пробуждающий бальзам от Vichy

Пробуждающий бальзам для контура глаз AQUALIA THERMAL от Vichy, цена: от 1 198 руб.

Состав: гиалуроновая кислота, L-каррагинан, термальная вода Vishy SPA, кофеин.

Эффект: оказывает мощное тонизирующее действие на кожу, помогает избавиться от лишней влаги, делает кожу эластичной, обеспечивает длительный увлажняющий эффект, успокаивает кожу, оказывает дренажное действие.

Текстура: гелевая с охлаждающим эффектом.

Биомаска для лица от Eco Home

Биомаска для кожи вокруг глаз «Биобьюти» от Eco Home, цена: от 570 руб.

Состав: каолиновые глины, ржаные и пшеничные отруби, мята перечная, хвощ полевой, шалфей, листья березы, зеленый чай, цветки липы, ромашки, василька синего.

Эффект: снимает отеки, устраняет покраснение и усталость век. Осветляет темные круги под глазами. Интенсивно увлажняет кожу век.

Текстура: порошковая.

Крем для кожи вокруг глаз от Koreabutik

Крем для кожи вокруг глаз Saem Urban Eco Waratah от Koreabutik, цена: от 2 175 руб.

Состав: экстракт телопеи, масло виноградных косточек, экстракт цитрусовых, экстракт календулы, экстракт лаванды.

Эффект: омолаживает кожу, снимает последствия стрессов, переутомления и недосыпаний, бережно борется с признаками старения, оказывая подтягивающее действие и устраняя отеки.

Текстура: плотная, но нежная консистенция.

Освежающий гель от Biotherm

Освежающий гель Biotherm Aquapower Fresh Eyes в «РИВ ГОШ», цена: от 799 руб.

Состав: кофеин, экстракт водорослей, ментол, термальная вода, осветляющий кальций, кристаллы марганца.

Эффект: уменьшает припухлость вокруг глаз, мимические морщины, освежает и увлажняет кожу.

Текстура: гелевая, хорошо впитывается.

Важно подчеркнуть: если отеки вызваны проблемами со здоровьем, то никакие косметические средства тут не помогут.

Нужно срочно обратиться к врачу, если:

отек век не проходит в течение длительного времени или появился в дневное время;

помимо отеков есть покраснения, зуд, жжение;

отеки настолько большие, что затрудняют движение глаз;

возникает боль и другие симптомы, которые вызывают дискомфорт.

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