Как всегда быть ухоженной

Выходной день мне нравится начинать с двух вещей: ухода за собой и завтрака в уютном месте со своими подругами. Делать что-то приятное прямо с утра — это ведь так роскошно, не правда ли? Чтобы твои выходные прошли красиво, держи подборку статей об уходе за собой и с советами от самых красивых женщин.

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