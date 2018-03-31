Как всегда быть ухоженной 

Выходной день мне нравится начинать с двух вещей: ухода за собой и завтрака в уютном месте со своими подругами. Делать что-то приятное прямо с утра — это ведь так роскошно, не правда ли? Чтобы твои выходные прошли красиво, держи подборку статей об уходе за собой и с советами от самых красивых женщин.
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