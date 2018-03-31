Фитнес в офисе: упражнение прямо на рабочем месте

Это упражнение поможет вам укрепить мышцы ног, переднюю и внутреннюю поверхность бедра, и для этого вам даже не придется вставать из-за стола!

Шаг 1 Отодвиньте стул на расстояние 60–70 см от рабочего стола. Снимите обувь, выпрямите спину. Поднимите вверх согнутую в колене правую ногу, носок направлен вниз, как показано на фото. Если вы все делаете правильно, то должны почувствовать напряжение в мышцах внутренней поверхности бедра.

Шаг 2 Медленно поднимайте правую ногу до тех пор, пока ступня не окажется на одном уровне с левым коленом или как можно ближе к нему — при этом вы не должны ощущать боли! Медленно опустите правую ногу на пол, сделайте еще 19 подходов, затем повторите упражнение для левой ноги.

Если после тренировки болят мышцы, это значит, что нагрузка была слишком велика?

Совсем не обязательно! Если на следующее утро после занятия вы ощущаете приятную боль в мышцах, это сигнал того, что тренировка была эффективной и все прошло, как надо. Но, если руки, ноги и спина болят так, что вы с трудом поднимаетесь с кровати, нагрузка, определенно, подобрана неправильно. Возможно, вы давно не занимались и ваша физическая форма далека от идеала. А может быть, тренировка была слишком долгой или интенсивной.

Будьте внимательны: если после занятия у вас болят суставы, шея или поясница, это тревожный симптом. Скорее всего, вы неправильно выполняете упражнения либо та нагрузка, которую вы выбрали, вам противопоказана. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем продолжать занятия.

Если у вас болят мышцы, не поддавайтесь соблазну весь день лежать на диване и жаловаться на тяжелую жизнь. Во-первых, так вы сведете на нет весь эффект от тренировки. Во-вторых, когда вы двигаетесь, боль проходит быстрее. Любое движение активизирует циркуляцию крови, в мышцы поступает достаточное количество кислорода, и они легче восстанавливаются. А когда вы боитесь пошевелиться, боль может даже стать сильнее.

Не концентрируйте внимание на дискомфортных ощущениях. Вместо этого убеждайте себя, что вы становитесь более сильной, стройной и здоровой!