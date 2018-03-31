Секреты правильного бега: 6 типичных ошибок, которые вы делаете

Наконец-то решили начать бегать? Отличная идея, но только если вы подойдете к вопросу грамотно. Начинающие бегуны очень часто совершают ошибки, которые вредят их здоровью. Мы узнали у врача, как правильно бегать и не стать жертвой своих же благих начинаний.

Мы пообщались с врачом Юрием Глазковым, членом Европейского общества спортивной травматологии хирургии коленного сустава и артроскопии (ESSKA) и Американской Академии хирургов-ортопедов (AAOS)

Юрий Глазков

Главные ошибки в технике бега

Тренируетесь по принципу «с места в карьер»

Это одна из самых распространенных ошибок при беге. В стремлении как можно быстрее достичь желаемого результата, будь то прийти в форму или пробежать заветную дистанцию, легко переоценить свои силы. Женщины пренебрегают консультацией тренера и сами выбирают интенсивность и частоту занятий, а потом не уделяют достаточного внимания восстановлению. Проблема в том, что при чрезмерных нагрузках уставший организм не успевает восполнить энергетические затраты. Сложнее переносятся стрессовые ситуации, слабеет иммунитет.

Считаете, что «чем больше, тем лучше»

Зачастую спортсменки-любительницы считают, что преодоление большого расстояния принесет ощутимую пользу. Однако километраж нужно наращивать постепенно, чтобы организм привыкал к подобной физической активности. Если этого не делать, можно заработать травму от перегрузки. На первом месте — повреждения крупных суставов ног, коленного и голеностопного. От перенапряжения могут появиться боли в колене, воспалиться связки, возникнуть неприятные ощущения под коленной чашечкой. В некоторых случаях требуется лечение: физиотерапия или даже операция.

Не выполняете силовые упражнения

Хотите понять, как правильно бегать, стать быстрее и выносливее? Тогда необходимо работать над собой не только на беговой дорожке, но также и в спортивном зале. Занятия на тренажерах и с собственным весом позволят привести тело в тонус, сделать акцент на той или иной группе мышц.

Активные аэробные нагрузки приучают организм к физическому напряжению. К тому же работа над прессом и спиной обеспечивает нужную форму при правильном легком беге: нагрузка распределяется эффективнее, поэтому риск возникновения травмы ниже.

Объявляете организму «голодовки»

Нередко главная цель, стоящая перед любительницами бега, — стать стройнее, сбросить несколько килограммов, поэтому они ограничивают себя в потреблении вредных, на первый взгляд, продуктов. Из-за диеты с пониженным содержанием углеводов, совмещенной с беговыми нагрузками, усталость может наступать гораздо быстрее.

Такой подход приносит только вред, так как организму не хватает энергии для достижения результатов. Если правильный бег для сжигания жира входит в ваш распорядок дня на регулярной основе, то нужно, чтобы в рационе было достаточно сложных углеводов — главного источника энергии.

Выбираете неправильную обувь

Еще одна частая ошибка при беге — легкомысленное отношение к беговой обуви, особенно при наличии плоскостопия. От грамотного выбора кроссовок во многом зависит правильная техника бега. Даже если не планируете пробежать марафон, стоит обратиться в специализированный магазин, где консультанты помогут подобрать пару в зависимости от особенностей строения ступни. Такой подход поможет не только сделать тренировки более эффективными, но и предотвратить перегрузочные травмы суставов. Обязательно нужно помнить о том, что качественная пара кроссовок рассчитана на 1000−1,500 км. Изношенную обувь необходимо вовремя заменить, чтобы избежать проблем с амортизацией и уберечь себя от возможных повреждений.

Не задумываетесь о противопоказаниях

На первый взгляд, бег кажется самым доступным и эффективным видом физической активности. На самом деле он имеет немало противопоказаний. Такая нагрузка не рекомендуются людям с заболеваниями сердца, так как оно будет перенапрягаться. Кроме того, активные кардионагрузки не положены тем, у кого есть проблемы с легкими.

Чаще всего именно начинающие бегуны сталкиваются с обострением хронических заболеваний позвоночника. К тому же, если есть проблемы с суставами и хрящами, то ударная нагрузка может только усугубить ситуацию. Здесь лучше отдать предпочтение спортивной ходьбе.

Фото: fotoimedia / Ingram.