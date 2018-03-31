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Что такое гидромассаж?
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Что такое гидромассаж? 

Я Покупаю 34 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Гидромассаж выполняется струей воды. Оборудованием для процедуры оснащаются бассейны, ванны, душевые кабины. А еще существуют специальные души для гидромассажа. К нему часто прибегают при лечении нарушения метаболизма, заболеваний опорно-двигательного аппарата, некоторых внутренних органов.
Положительно процедура сказывается и на состоянии нервной системы. Погружение в ванну с пузырьками дарит расслабление, несет пользу всему организму.
Самым популярным является струйный гидромассаж (тело обрабатывается струей воды под давлением). Также существуют вихревой и вибрационный гидромассажи. Последний помогает укреплению мышц рук, ног, спины, пресса.
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