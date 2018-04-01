Как не «промахнуться» с уходом за кожей? Правильно определить ее тип!

Основа основ в деле ухода за кожей — определить ее тип. Sobesednik.ru выяснил, как это сделать.

Это вроде как всякая женщина должна знать точно. Но на деле часто бывает, что она или не знает, или ошибается, или все не так просто, как кажется. Почему?

Классический подход выделяет четыре типа кожи — по ее толщине и жирности. Вот с чем мы можем иметь дело.

СУХАЯ. От природы тонкая, она чувствительна, часто испытывает недостаток влаги, хуже защищена от внешних воздействий и быстрее теряет эластичность. Считается, что чем старше женщина, тем больше ее кожа склонна к сухости. Обладательницы такого типа кожи нередко чувствуют стянутость после контакта с водой, жалуются на проявления купероза.

Что ей нужнее всего: увлажнение, защита от агрессивных факторов типа солнца, мороза и ветра, питание.

ЖИРНАЯ. Бич этой кожи — блеск и расширенные поры по всему лицу, могут быть камедоны (черные точки). Она плотная, на некоторых участках грубая, склонная к угревой сыпи.

Что ей нужнее всего: хорошее очищение, так как избыток кожного сала становится «кормом» для микроорганизмов, вызывающих прыщи. Однако грубое или чрезмерное очищение приводит к обратному результату — в целях самообороны кожа еще сильнее засаливается. Увлажнение такой коже нужно не меньше, чем другим типам. Необходима себорегуляция, то есть контроль за выработкой кожного сала.

КОМБИНИРОВАННАЯ. Такая кожа жирная на носу, лбу и подбородке (в так называемой Т-зоне) и сухая на щеках. Если щеки гладкие и бархатистые, а на носу, например, есть «апельсиновые» ямочки, это она — комбинированная кожа. По мнению косметологов, таковая сейчас у большинства женщин.

Что ей нужнее всего: комбинированный уход — на каждом участке свой. К счастью, выпускается достаточно универсальных средств специально для такого типа, которые учитывают ее разносторонние потребности.

НОРМАЛЬНАЯ. Некоторые косметологи считают такой тип кожи казуистикой — настолько он редок. Иными словами, ее можно назвать идеальной.

Что ей нужнее всего: как и другим типам, увлажнение. Обла­дательницы такой кожи часто вообще игнорируют уход, считая, что им повезло и это навсегда, но они оши­ба­ются.

Как правильно определить свой тип Разобраться с типом кожи несложно даже в домашних условиях, если знать некоторые правила.

✔ Делайте это в тот день, когда не пользуетесь косметикой, — например в выходной. Лучше выбрать время ближе к вечеру.

✔ После умывания и применения уходовых средств должно пройти не меньше 2 часов.

✔ Понадобится бумажная салфетка. Приложите ее к лицу, прижмите и оставьте на 10–15 минут (в это время лучше полежать). Потом рассмотрите ее на предмет следов кожного сала. Если они есть по всей поверхности, ваша кожа жирная или склонна к жирности; если только в области носа и лба — комбинированная.

✔ Рассмотрите при хорошем освещении поры: есть ли расширенные? Заметные только в Т-зоне говорят в пользу комбинированного типа, по всему лицу — жирного, ровная кожа без увеличенных пор — нормального или сухого.

Понять, чего хочет кожа?

Легко!

Тем, кто хочет подобрать уход максимально правильно и научиться понимать язык своей кожи до малейших намеков, косметологи советуют вести дневник, отмечая в нем, как она реагирует на самые разные вещи — продукты, погоду, переживания, качество сна, конкретную косметику и пр. Такой дневник наглядно продемонстрирует, что коже нравится, а от чего ее внешний вид портится, позволит подкорректировать меню и выбрать среди уходовых средств самые эффективные лично для вас. Кроме того, вы довольно быстро поймете, как регулировать ее состояние и как избежать ситуаций, когда вам на бал, а кожа посылает сигналы SOS.

Как живем, так и выглядим?

Сейчас косметологи с большой осторожностью «навешивают ярлыки» — подход к определению типа кожи изменился. Их, основных типов, по-прежнему четыре, однако, по мнению специалистов, у одной и той же женщины состояние кожи может меняться в зависимости от множества факторов — например от сезона, возраста, особенностей питания, состояния здоровья, гормонального фона (менструального цикла) и пр. То есть сам тип остается прежним, а вот из-за временных метаморфоз уход за ней приходится менять. Вот например…

✔ Кожа становится ЖИРНЕЕ во второй половине менструального цикла, а также летом в жаркую погоду. Повысить жирность кожи может острая, копченая, пряная пища. А еще — сильные эмоции, стрессы. В такое время лучше отказаться на время от средств с плотной текстурой, сменить их на легкие, не содержащие масляных компонентов, с матирующим эффектом.

✔ СУШЕ кожа становится с возрастом, когда снижается продукция половых гормонов. Именно поэтому обладательницы проблемной кожи, которые очень страдают в молодости, после 40–45 лет замечают, что кожа выглядит лучше, а проблем с ней практически нет. А вот те, кто в молодости знать не знал о прыщах, радуясь сухой или нормальной коже, раньше начинают замечать морщины. Такая кожа остро нуждается в увлажнении.

✔ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ кожи повышается в холодный сезон. Зимой такая кожа чаще покрывается красными пятнами, шелушится и зудит. Поэтому ей нужен особый уход и подбор специальных защитных средств — возможно, более плотных, чем обычно. И тут надо помнить, что чувствительной может быть кожа любого типа, в том числе изначально жирная.

Кстати

Не существует типов кожи, которые не нуждались бы в защите от солнца! SPF-средства нужны абсолютно всем, в том числе обладателям плотной жирной кожи.