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Идеальная диета разработана для людей старше 50 лет
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Идеальная диета разработана для людей старше 50 лет 

Свободная пресса 3 часа назад
Ученые составили совершенную диету для тех, кому исполнилось пятьдесят лет. Так называемую диету «50+» представили миру диетологи из Канады. Ученые намерено сузили круг исследований в теме о здоровом питании. Их объектом стала целевая аудитория старше пятидесяти лет. Установлено, что после этого возраста в человеческом организме наблюдаются особые изменения, которые требуют более тщательного подбора питания.
В результате проведенных экспериментов ученые дали ряд рекомендаций всем, кто перешагнул порог в 50 лет. Основу питания для них должны составлять свежие фрукты и ягоды. При этом любое мясо лучше заменить рыбой. Если же это невозможно, то следует отдать предпочтение мясу кролика или куриному филе. Разнообразить рацион поможет употребление бобовых, сообщает Vistanews.
Такая диета на 30% сокращает развитие когнитивных изменений, неизбежно возникающих в организме с возрастом.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о пенсионерке из Австралии, которая похудела на 32 килограмма благодаря авторской диете. Найти эффективный способ похудения ей удалось далеко не сразу. Испытав на себе более десятка диет, женщина выработала свой уникальный метод. Через три месяца вес австралийки снизился до 57 килограммов, но останавливаться на достигнутом она, похоже, не собирается.
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