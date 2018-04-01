Как похудеть на 60 килограммов и сохранить кожу

При взгляде на фотографии Джесси сложно поверить, что когда-то эта девушка весила на 60 килограммов больше. Однако это так. Интересно, что результата ей удалось достичь исключительно благодаря изменениям в образе жизни. Она полностью пересмотрела свой рацион и записалась в спортзал рядом с домом. Сейчас Джесси — фитнес-тренер, который помогает другим женщинам становиться сильными и уверенными в себе.

«Я придерживалась принципов, которые сформулировал Чарльз Поликвин — знаменитый тренер по пауэрлифтингу». Джесси следовала его рекомендациям и старалась сделать свой рацион как можно более разнообразным. При этом она ела только полезные продукты — богатые всеми необходимыми для организма минералами и веществами. В итоге без голодания и строгих ограничений ей удалось не только похудеть, но и сформировать новые пищевые привычки.

Каждый день Джесси следит за тем, чтобы её рацион включал достаточное количество белков, ненасыщенных жиров и углеводов. «Обычный приём пищи выглядит так: 110 граммов нежирного мяса (обычно это курица) и две-три чашки паровых овощей. Кроме того, мне нравится стир-фрай — техника быстрого обжаривания пищи в раскалённом масле».

Несмотря на то что большую часть времени Джесси ест только полезную пищу, девушка не имеет ничего против читмила. «Один раз в неделю я устраиваю „загрузочный“ день (называйте его как хотите), когда позволяю себе съесть что-нибудь „неправильное“. И знаете, что я больше всего люблю? Бургеры! Просто обожаю».

Интересно, что процесс трансформации длился не пару месяцев, а растянулся на пять лет. «Я намеренно двигалась медленно и размеренно. Подобная медлительность стала ключевым фактором, который позволил мне сохранить кожу в отличном состоянии. Кроме того, у меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к новому образу жизни — без стрессов и срывов».

Помимо сбалансированного питания, Джесси всерьёз увлеклась силовым тренингом — она нашла специальные программы по пауэрлифтингу для новичков. Девушка занималась в зале ежедневно, и каждая тренировка была направлена на развитие определённой части тела или группы мышц. А когда Джесси решила избавиться от лишнего веса, она добавила к своим обычным силовым тренировкам двадцатиминутное кардио в конце занятия.

В периоды усиленных тренировок Джесси внимательно следит за своим рационом, особенно за количеством белков и углеводов. «Мне необходимо чувствовать себя сильной и энергичной — не хочу целыми днями клевать носом. Кроме того, я планирую всё заранее. Для меня важно, чтобы с утра спортивная сумка была собрана, а еда готова. Иногда, когда я понимаю, что не успеваю ничего приготовить, заказываю готовую еду (полезную, конечно).

Джесси признаётся, что самое сложное — это сохранять баланс между всеми сферами жизни. Длинные рабочие дни, собака, за которой нужно ухаживать, партнёр, который живёт в двух часах езды, — в общем, всё нужно учесть и спланировать. Но пока у Джесси это получается. „Мне нравится ставить перед собой новые цели, которые заставляют меня двигаться вперёд“.

Статьи по теме Как удержать вес и не набрать сброшенные килограммы: 9 правил Последние килограммы: как я от них наконец-то избавилась Сколько весит идеальное тело Я похудела на 45 килограммов, потому что уже не могла заботиться о своём ребёнке

Запись „Как похудеть на 60 килограммов и сохранить кожу“ впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.