Чтоб я так спал. Что такое храп и как от него избавиться?

По статистике, каждый пятый в нашей стране страдает от храпа. Что это за проблема и как от неё избавиться рассказывает главный внештатный специалист, отоларинголог министерства здравоохранения , семьи и социального благополучия области Валерий Лисин

Почему он появляется?

Есть факторы, предрасполагающие появление храпа. Очень часто причиной храпа называют патологию со стороны лор-органов, которые приводят к уменьшению просвета дыхательных путей. Это искривление носовой перегородки, врождённая аномалия дыхательных путей, полипы носа, хронические риниты и синуситы, хронический тонзиллит, аденоиды, увеличенный нёбный язычок, новообразования носа и глотки. К появлению храпа приводят ожирение, чрезмерное употребление алкоголя, приём снотворных средств, проблемы со щитовидной железой.

Чем опасна ронхопатия?

На первый взгляд, храп — явление безвредное и неприятное скорее для окружающих, чем для спящего, но на самом деле это не так. Храп провоцирует кратковременные пробуждения, которые изменяют структуру сна и не позволяют человеку полноценно отдыхать. Кроме того, в большом проценте случаев храп является первым звонком так называемого синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС), который проявляется непродолжительной остановкой дыхания во сне.

Число таких «остановок» может быть разным и порой достигает полутысячи за ночь. Это приводит к нарушению снабжения организма кислородом, значительно ухудшает качество сна и отдыха. Сон получается беспокойным, а после пробуждения человек может жаловаться на головную боль, разбитость, постоянную сонливость, снижение общей работоспособности и настроения.

Положите на бочок

Все меры профилактики храпа направлены на предотвращение ослабевания тканей верхних дыхательных путей. Во-первых, любые мышцы нуждаются в тренировке, поэтому надо выполнять специальную дыхательную гимнастику. Во-вторых, спать на специальных подушках ортопедического назначения. Так как немаловажно, какое положение вы выбираете во время сна. Особенно полезен сон на боку, крайне важно при этом, чтобы подушка была максимально комфортной, помогала голове занимать правильное положение. Третья мера, как это ни банально прозвучит, — ведение здорового образа жизни. Этот метод, казалось бы, простой, а на самом деле самый сложный. Это занятие не на пару дней или неделю, а постоянное: здоровое питание, ежедневная физическая активность, качественный отдых, режим дня, отказ от курения и алкоголя. Это требует от человека немалой силы воли — при этом данный метод зачастую самый действенный.

Конечно, существуют хирургические виды лечения храпа, проводящиеся по клиническим показаниям после осмотра и консультации лор-врача, такие как восстановление носового дыхания, уменьшение размеров малого язычка, пластика мягкого нёба. Но начинать надо со специальных дыхательных упражнений и здорового, активного образа жизни.

По материалам областного центра медпрофилактики