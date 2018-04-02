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Уход за кожей лица при помощи гиалуроновой кислоты
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Уход за кожей лица при помощи гиалуроновой кислоты 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Помимо ежедневного ухода за лицом, женщина к определенному периоду своей жизни, начинает замечать первые признаки старения кожи лица, именно: появление первых мимических морщинок в уголках глаз, в носогубном треугольнике; небольшое отвисание щёк и век; дряблость и неровный тон кожи. В студиях красоты, мастера предлагают «омолодить» кожу лица, применяя уколы на основе гиалуроновой кислоты, ставшими необычайно модными и востребованными в последние пару лет. Так в чем же заключается секрет омоложения с её помощью? Основным и наиболее главным признаком гиалуроновой кислоты является распределение воды в межклеточном пространстве тканей. После попадания препарата в место укола и аккумулирования молекул воды, начинает образовываться гель, которые начинает заполнять все полые подкожные участки. Этот гель впоследствии позволяет исправить контур лица, создать питательную среду для вырабатывания недостающего организму эластина и коллагена, являющимися важнейшими белками организма. Сама процедура длится около 40 минут и эффект не заставит себя долго ждать. Сразу становится заметно, как разглаживаются мелкие морщинки, выравнивается контур лица. Впоследствии, введённая гиалуроновая кислота начинает рассасываться, при этом практически никогда не вызывая аллергических реакций. Это объясняется тем, что она находится в организме человека в соединительных тканях, в суставах, в коже и не является чужеродным организму веществом. Эффект от инъекций сохраняется около 3-7 месяцев, по истечении времени курс можно повторить. Стоимость полного курса зависит от типа введенного препарата. Процедура считается безопасной для организма и особых противопоказаний не имеет. Но перед проведением лучше всё-таки посоветоваться со специалистом, во избежание непредвиденных ситуаций. Обычно воздерживаться от уколов нужно в период беременности, во время кормления грудью, при нарушении свертываемости крови и после проведения лазерной шлифовки лица. Гиалуроновая кислота часто входит в основу многих увлажняющих бальзамов, которые защищают кожу от негативного влияния окружающей среды. Действие кремов временно, а подкожные инъекции сохраняют эффект довольно длительное время. Сегодня она является источником молодости, восстанавливающим красоту и возвращающим свежесть коже. Ранее эксперты рассказали, как сохранить кожу молодой.
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