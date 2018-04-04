Ещё
Уход за телом и лицом после отдыха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уход за телом и лицом после отдыха 

МедикФорум 40 минут назад
Фото: МедикФорум
Отпуск оказывает на организм поистине божественное влияние, оздоровляя его. Но это не всегда касается состояния кожи. После отдыха ее, возможно, нужно будет реабилитировать. Во время отпуска мы почти постоянно пребываем на солнце, и даже если пользуемся защитными средствами, кожа все равно получает облучение ультрафиолетом. Появляется покраснение, неприятное шелушение и утрата влаги в поверхностных слоях. Справиться с этой проблемой сможет косметика, содержащая такие компоненты. МедикФорум приводит список средств, которые помогут в борьбе за здоровье кожи после отдыха. — витамин Е — лучший «соратник» в борьбе за увлажнение и питание кожи, способствует быстрой ее регенерации; — пантенол — активный питающий и увлажняющий компонент; — масла карите, жожоба или какао — помимо ярко выраженных увлажняющих способностей, обладают заживляющими свойствами, делают кожу гладкой и эластичной. По возвращению из отпуска косметологи не советуют сразу «испытывать» кожу осветляющими средствами или косметикой со скрабирующими компонентами. После морского солнца и воздуха появление на коже пигментных пятен может быть вызвано многими причинами. Справиться с пигментацией поможет курс правильно подобранных процедур. Однако приступать к ним разрешается только через месяц после приезда с отдыха. Ранее эксперты рассказали о средствах по уходу за кожей после 30 лет, которые помогут сохранить ее молодой.
МедикФорум: последние новости
Диетологи рассказали, что макароны можно включать в диету Курильщик на диете испытывает недомогание из-за недостатка калорий Здоровый сон – это красота и здоровье
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото21
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела49
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына45
Волочкова показала фото в семейных трусах29
Тренды нулевых, которые не стоит возвращать1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение