Уход за телом и лицом после отдыха

Отпуск оказывает на организм поистине божественное влияние, оздоровляя его. Но это не всегда касается состояния кожи. После отдыха ее, возможно, нужно будет реабилитировать. Во время отпуска мы почти постоянно пребываем на солнце, и даже если пользуемся защитными средствами, кожа все равно получает облучение ультрафиолетом. Появляется покраснение, неприятное шелушение и утрата влаги в поверхностных слоях. Справиться с этой проблемой сможет косметика, содержащая такие компоненты. МедикФорум приводит список средств, которые помогут в борьбе за здоровье кожи после отдыха. — витамин Е — лучший «соратник» в борьбе за увлажнение и питание кожи, способствует быстрой ее регенерации; — пантенол — активный питающий и увлажняющий компонент; — масла карите, жожоба или какао — помимо ярко выраженных увлажняющих способностей, обладают заживляющими свойствами, делают кожу гладкой и эластичной. По возвращению из отпуска косметологи не советуют сразу «испытывать» кожу осветляющими средствами или косметикой со скрабирующими компонентами. После морского солнца и воздуха появление на коже пигментных пятен может быть вызвано многими причинами. Справиться с пигментацией поможет курс правильно подобранных процедур. Однако приступать к ним разрешается только через месяц после приезда с отдыха. Ранее эксперты рассказали о средствах по уходу за кожей после 30 лет, которые помогут сохранить ее молодой.