Как справиться с болью в спине

Крепкая спина сегодня скорее исключение, чем правило. Лишний вес, гиподинамия, работа за компьютером не лучшим образом влияют на позвоночник.

У большинства людей боли в спине возникают из-за поражения межпозвонковых дисков, суставов между отростками, а также самих костных тел позвонков. В этом убежден доктор медицинских наук Владимир Меркулов

— С возрастом диски между позвонками теряют воду, уменьшается их толщина, — пояснил Владимир Николаевич. — В результате увеличивается подвижность отдельных элементов позвоночного столба, которые раздражают болевые рецепторы межпозвонковых суставов.

Следует сказать, что часто даже у людей с выраженными «возрастными» изменениями позвоночника боли в спине нет. Нередко и грыжа диска сочетается с болью случайно.

В последние годы, по словам Владимира Меркулова, все большее значение в развитии постоянной боли в спине придается так называемому фасеточному синдрому — частной форме остеоартроза, поражающей суставной аппарат позвоночника.

Боль при фасеточном синдроме может быть как односторонней, так и двусторонней, локализуется около позвоночника, чаще в поясничной области с распространением в бедро. Она часто появляется утром, но в течение дня проходит и вновь усиливается после нагрузки к вечеру.

Есть много способов справиться с болью в спине. Среди них, например, массаж, лекарственная и мануальная терапия. В последнее время набирает популярность и магнитотерапия.

— Многие люди, включая моих пациентов и некоторых известных спортсменов, отмечают, что именно магнитотерапия помогла им избавиться от боли, — рассказывает врач высшей категории Диана Гадиева. — Считается, что магниты облегчают боль в спине, мышцах и суставах. Магниты обычно прикладывают к больным местам и носят на протяжении определенного времени, причем они бывают всевозможных размеров и форм.

Как отмечают врачи, магнитотерапия, в отличие, скажем, от терапии лекарственной, безвредна. Но при этом не менее эффективна. Главное, как считают врачи, не запускать болезнь и вовремя прийти к доктору. А еще очень важна профилактика. Медики советуют больше двигаться, следить за питанием и весом, а еще — правильно, под присмотром специалиста по лечебной физкультуре «загружать» спину, создавая мышечный корсет, поддерживающий позвоночник.

В общем, здоровье вашей спины целиком зависит лично от вас.