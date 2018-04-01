Что делать, если тазовая боль не отпускает

Тазовая боль, если она носит хронический характер, — пытка. Как и множество недугов, чаще всего она обостряется весной.

Многие люди, независимо от возраста, испытывают боль в области живота ниже пупка, в паху, в зоне промежности, поясничной и крестцовой областях. Если эти ощущения продолжаются как минимум полгода или периодически повторяются, то мы имеем дело с синдромом хронической тазовой боли (СХТБ).

СХТБ трудно назвать болезнью. Правильнее будет сказать, что это симптом или следствие недуга. И в первую очередь нужно понять, какого именно.

— Хронические тазовые боли чаще диагностируют у женщин, потому что они чаще обращаются за помощью, — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Мокина. — Диагностика и лечение хронической тазовой боли — дело сложное. Часто даже диагностическая операция не помогает выявить причину боли.

Кроме области таза боль может возникать в области тазобедренного сустава. Учащенное болезненное мочеиспускание, боль во время полового акта, чувство инородного тела в прямой кишке, зуд в промежности также нередко являются проявлениями СХБТ. Ожидание этой боли вызывает тревогу, приводит к депрессии. Ограничения в сексуальной жизни только усугубляют ее.

При всей сложности диагностики, медицина может облегчить страдания.

— Раньше пациентам при СХБТ рекомендовали ванны, массаж, физиотерапию, витамины, физкультуру, лечебные блокады. Затем начали применять антидепрессанты, — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-уролог Ольга Малинина . — В мире и по сей день применяется эта старая схема терапии. Но она низкоэффективна, а эффект ее кратковременен. Доходит до того, что пациенты с СХБТ считают себя чуть ли не инвалидами и не верят в исцеление…

Сегодня для лечения тазовой боли применяются современные препараты. Один из самых эффективных методов — введение ботулотоксина в патологически активные мышцы. Ботулотоксин убирает спазм и триггерные зоны, боль уходит. В процессе лечения принимают участие несколько врачей: места для инъекций выбираются под контролем МРТ, гиперактивные мышцы определяют рентгенологи.

Далее необходимы восстановительное лечение у остеопата и физиотерапия, ведь спазмы мышц смещают элементы костной структуры. Их правильное положение надо восстанавливать долго и упорно, не забывая при этом о лечении основного заболевания, которое должно быть комплексным.

СПРАВКА

Причин синдрома хронической тазовой боли может быть великое множество. Самыми распространенным врачи называют:

— заболевания органов малого таза (синдром раздраженного кишечника, цистит, простатит, гинекологические заболевания);

— заболевания костно-мышечной системы (тазобедренного и коленного суставов), ишиас, остеохондроз;

— падение на ягодицы и операции на малом тазу, травматические роды, активные занятия спортом без наблюдения спортивного врача;

— работа стоя и сидя (хирурги, парикмахеры, повара, водители IT-специалисты).